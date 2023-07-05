炎亞綸爆偷拍未成年親密片！出席活動喊卡 主辦單位曝回歸可能性
「第18屆KKBOX風雲榜記者會」於今（5）日在台北三創舉辦，原本該記者會預計在上周一（6月26日）舉行，當初公布「第18屆KKBOX風雲榜」主持人為炎亞綸，但因為炎亞綸日前被爆偷拍未成年親密影片，導致記者會延期改到今天舉行，並由韋禮安擔任嘉賓出席活動，同時身兼「第18屆KKBOX風雲榜」表演嘉賓。針對未來炎亞綸是否有可能會回歸當「第18屆KKBOX風雲榜」主持人，主辦單位回應：「不確定。」
記者吳雨婕/台北報導
談到「第18屆KKBOX風雲榜」的主持人選，KKBOX的媒體公關經理Abby受訪時提到，目前還在規畫，有好消息會公布。」至於未來炎亞綸有無可能回歸擔任風雲榜主持人，Abby面有難色表示「不確定」，僅回應，如果有確切的消息一定會讓大家知道。
而6月26日原先要舉辦記者會，卻臨時喊卡，Abby表示，「藝人行程有變化，不方便多講，藝人部分，不代為回答。」記者會延期有很多考量，尊重藝人行程。Abby不忘再次強調，希望主持的人選，盡量能有不同的嘗試，言下之意，似乎對於替補主持人炎亞綸的藝人尚無定論。
※【NOWnews 今日新聞
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