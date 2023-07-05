陳建州陷性騷風波賈永婕認了「有關心」！支持MeToo運動：很勇敢
藝人大牙（周宜霈）、郭源元日前先後爆料曾被陳建州（黑人）性騷擾，陳建州太太范瑋琪則發文力挺老公「我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜」，風波鬧得沸沸揚揚。對此，身為陳建州、范瑋琪好友的賈永婕今（5）日出席保養品代言記者會時，坦言有透過共同朋友關心，不過並未得到正式回應，她也表示自己對MeToo運動非常支持：「站出來的朋友們很勇敢。」
記者郭佩蓉/台北報導
賈永婕今日出席記者會，表示對於陳建州深陷性騷擾風波一事，她當時有透過共同朋友傳訊關心，「其實沒有得到什麼正式的回應」，被問到是否相信陳建州，她也露出尷尬微笑，接著表明：「拍謝，不回應。」對於MeToo運動，賈永婕表態支持，「上次在公開場合也有正式講過，對這個活動很支持，也認為站出來的朋友很勇敢」。
賈永婕也表示有對女兒們機會教育一下，「保護自己是一定要的，很基本的，晚上不要單獨行動，眼觀四處，耳聽八方，不要傻傻走在街上聊天、滑手機，要隨時應對」，賈永婕也透露，MeToo這件事，就是有些人利用權力不平等來欺負人，男生女生都有可能遇到，「我們就會跟孩子說，一定要拒絕， 不要猶豫讓別人有機可乘，像是試鏡的時候，如果要妳穿比基尼、看妳身上有沒有疤痕，這就是越線了，絕對不能答應」。
※【NOWnews 今日新聞
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