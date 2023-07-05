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特企／回顧金曲紅毯 　 Francis Tsai法蘭展現CARAT WANG出眾之美

▲第34屆金曲獎！ Francis Tsai法蘭以一襲紫色高訂單肩禮服，耳上配戴價值上百萬的CARAT WANG頂級訂製珠寶「秦帝國-焠鍊思緒」系列「自立骨也」彩寶耳環，氣質出眾。(圖/品牌提供)
▲第34屆金曲獎！ Francis Tsai法蘭以一襲紫色高訂單肩禮服，耳上配戴價值上百萬的CARAT WANG頂級訂製珠寶「秦帝國-焠鍊思緒」系列「自立骨也」彩寶耳環，氣質出眾。(圖/品牌提供)

本報訊

第34屆金曲獎日前圓滿落幕！紅毯十美也意外都以禮服造型成為話題。其中，Francis Tsai法蘭以一襲紫色高訂單肩禮服，彰顯出小麥色的肌膚與健美的身體線條，無比俐落大方，然而最讓大家吸睛的是耳上配戴價值上百萬的CARAT WANG頂級訂製珠寶「秦帝國-焠鍊思緒」系列「自立骨也」彩寶耳環，不僅氣質更出眾，也蘊含Francis Tsai法蘭奪獎心路歷程。

《Time’s Up》專輯入圍這次金曲獎「最佳演唱專輯錄音獎」，身為歌手兼製作人的Francis Tsai法蘭與錄音師蔡周翰都表示，如果專輯能因為這個獎項被更多人聽見，那真的是太美好的事了！Francis Tsai法蘭開心的說：「第一次做專輯就入圍金曲，是我最不敢期望的事；第一次入圍金曲就可以得獎，是我想都不敢想的事！」我內心非常想要得這個獎，不全然是為了我自己，是我在這個過程擔任了這張專輯的製作人、跟著每天做出很多選擇，看到錄音師蔡周翰如此燃燒自己在做音樂，我就覺得如果我跟他一起得這個獎，我的快樂是加乘的！絕對比我一個人得獎還要快樂！

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除了感謝家人、音樂團隊、FANS外，Francis Tsai法蘭對於配戴的CARAT WANG頂級訂製珠寶 「秦帝國-焠鍊思緒」系列「自立骨也」彩寶耳環也相當有感觸。她提到：《Time’s Up》這張專輯，是我的人生故事、是我家裡的傳承、它療癒了我自己的身心靈，就如同CARAT WANG頂級訂製珠寶「秦帝國-焠鍊思緒」系列「自立骨也」彩寶耳環寫著「能自立者，必有骨也」這句話是我一輩子的根、也是我經營人生與堅持音樂的信念。在配戴時，因有了實物和信念的雙乘護持，更加強了得獎的信心和力量，終於如願以償摘下了金曲獎，感受到精誠所至，金石為開的著實成就！

CARAT WANG頂級訂製珠寶創辦人陳訓弘表示，品牌以「家徽」為軸心，並以「傳家珠寶」構築家族記憶。「家徽」，不僅是代表家族的標誌，寓意深遠，同時也有保護自己、給予自我能量之意，如今，「家徽」更象徵不凡的身份地位與氣度，也被當作是一種設計藝術受到人們喜愛。在設計師的巧手下，珠寶不再是冰冷物質，而是帶有溫度與傳承含意的「家族成員」。因此，無論是客戶或是與品牌合作的人士，都會經過長時間的溝通，了解自身對於人事物的看法，為其焠鍊並打造獨一無二的「傳家珠寶」。

CARAT WANG頂級訂製珠寶總經理張智閎說到，在Francis Tsai法蘭身上，看到她對自我的要求與堅持，很高興品牌的「秦帝國-焠鍊思緒」系列「自立骨也」彩寶耳環陪同Francis Tsai法蘭一舉拿下「最佳演唱錄音專輯獎」，這幸運磁場的美妙，不言而喻！

圖說:第34屆金曲獎！ Francis Tsai法蘭以一襲紫色高訂單肩禮服，耳上配戴價值上百萬的CARAT WANG頂級訂製珠寶「秦帝國-焠鍊思緒」系列「自立骨也」彩寶耳環，氣質出眾。CARAT WANG/提供

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