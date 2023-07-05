有史以來世界「最熱一天」！7月3日全球均溫破紀錄 聖嬰現象發威
▲2023年7月3日成為世界有史以來最熱的一天，當天全球均溫達到攝氏17.01度，首度突破17度大關，超過了2016年8月創下的16.92度舊紀錄。（示意圖／記者陳明中攝）
記者倪浩軒/綜合報導
2023-07-05 16:17:36
2023年7月3日成為世界有史以來最熱的一天，當天全球均溫達到攝氏17.01度，首度突破17度大關，超過了2016年8月創下的16.92度舊紀錄。氣象專家警告，隨著聖嬰現象（El Nino）持續發威，今年夏天還有可能把高溫紀錄持續往上推，這對全球的生態環境來說可不是好消息。
根據《BBC》報導，上個月才剛被科學家確認為有紀錄以來全球最熱的六月，結果7月3日馬上又創下單日均溫新高。亞洲國家像是中國，歐洲國家像是西班牙，美洲國家像是美國南部，最近都遭遇破紀錄的高溫，而在過去比較涼快的地方，像是北海出現熱浪，南極洲的韋爾納茨基研究站（Vernadsky Research Base）也遇到破紀錄的攝氏8.7度高溫。研究人員表示，全球普遍性地升溫，是因為聖嬰現象以及二氧化碳和溫室氣體的排放量增加。
研究人員西蒙斯（Leon Simons）表示，全球單日均溫首次達到攝氏17度以上，這是全球暖化的重要象徵里程碑。隨著聖嬰現象持續，預計在未來的1年半內，還會有更多的高溫紀錄被陸續打破。
萊比錫大學的氣象教授豪斯坦（Karsten Haustein）表示，當我們說有史以來世界最熱的一天，意思是指大約從地球12萬年前以來，而7月也很有可能繼上個6月，再度成為史上最熱的7月。
根據《路透社》報導，英國倫敦帝國理工學院的科學家奧托（Friederike Otto）表示，「這不是我們應該慶祝的里程碑。相反，這等於給人類和生態系統判了死刑」。
全球暖化導致氣候災難像是乾旱、熱浪、洪水、森林野火頻繁發生，衍生的空氣污染、農作物損失、流行疾病、部分地區不再宜居引發的移民潮等等，都對全人類造成巨大的負面影響。