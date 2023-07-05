韋禮安當金曲主持人自評60分！心疼艾怡良頒錯獎：孰能無過
「第18屆KKBOX風雲榜記者會」於今（5）日在台北三創舉辦，由第34屆金曲獎頒獎典禮主持人韋禮安擔任記者會嘉賓，談到前幾日在金曲獎的表現，給了自己60分。對於艾怡良在台上頒錯獎，他直言是驚嚇，不忘替對方緩頰，透露很心疼艾怡良，「人非聖賢，孰能無過，我也出了很多錯誤。」
記者吳雨婕/台北報導
韋禮安日前擔任金曲獎頒獎典禮主持人，今天受訪時談到心得，他笑說看了自己的社群平台，都是好話，媽媽對於他的表現沒有什麼反應，太太則是覺得不錯，稱讚他是本色發揮，「她比我還緊張，我太太說我有免死金牌，即使把落日飛車講錯，也還是被稱讚可愛。」
韋禮安自評當天的表現60分，只是及格，「那天主角是入圍者，我覺得我的口條要再進步，其他就是經驗，我有跟當主持人的朋友小聊一下。」他透露，在2個月前就開始準備，金曲獎前3周都在閉關，常常一整天都在練習，光是金曲獎開場就刪減很多內容。
韋禮安回想整場金曲獎最緊張的是開場，第二緊張的是介紹完落日飛車後的下一段，剛好是頒發特別貢獻獎，「千萬一個字都不能錯，我在那邊特別緊張。」金曲獎上出現艾怡良頒錯獎的小插曲，韋禮安表示，那段已經不是緊張是驚嚇，不忘感謝陳建瑋的救場。
韋禮安坦言很心疼艾怡良，「我沒有她私人的聯絡方式，有看到她直播。人非聖賢，孰能無過，我也出了很多錯誤。」被問到今年還有沒有機會接主持工作，他嘆了一口氣說：「今年都不會了，到時候再說。」還提到今年8月會新單曲，正處於新婚期的他更笑說要「邊親（老婆）邊寫歌」。