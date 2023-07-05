PLG／PLG選秀40人大名單出爐！林彥廷、唐維傑退出

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另外，根據聯盟賽務章程「第五章：球員註冊與登錄制度」之「33.3 華裔球員及外籍生球員限制」規定，球團已註冊兩位華裔球員或一位華裔球員與一位外籍生球員者，必須在其中一人之契約於該年選秀會前已屆期或依法終止，並在選秀會一週前通報聯盟並對外公告時，始得在該年選秀會選拔一位外籍生球員；而選秀公告亦規定，凡完成報名選秀者，選秀會前一週不得臨時退出，違者將禁止下年度選秀報名，
由於今年兩截止日時間同為選秀會前一週（07/05 00:00），考量球團選秀佈局和華裔、外籍生球員合約已屆期或依法終止需要溝通、作業時間，經07/03臨時賽務決策委員會開會討論且決議，將華裔、外籍生球員合約已屆期或依法終止截止日延後至選秀會前3天（07/08 12:00），並通報聯盟且對外公告，始得在該年選秀會選拔一位外籍生球員；凡完成報名選秀者，選秀會退出截止日仍維持前一週（07/05 00:00）。
40人參選新秀名單如下：九龍(外籍生)、吳政昕、蔡鎮嶽、阿拉薩(外籍生)、王正文、廖景泰、吳沛嘉、簡賀宇、丹尼爾(外籍生)、沙巴斯丁(外籍生)、張兆辰、許敬恩、蔣浩文、李沛澄、楊皓韋、蔡亞軒、蔡紘揚、謝承諳、陳澔翔、陳力行、范哲浩、陳昭群、劉光尚、陳駿偉(外籍生)、陳逸、巫紹齊、沙鹿(外籍生)、蘇格爾(外籍生)、劉彥廷、喬楚瑜、歐力士(外籍生)、黃子軒、涂亦含、林勵、郭振復、丁冠皓、王翊帆、劉承彥、蘇培凱、熊哲言。