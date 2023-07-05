係金A！柯文哲7/29要開演唱會 全票8800元「跟BLACKPINK一樣貴」
沒在開玩笑，阿北演唱會真的來了！民眾黨總統參選人柯文哲近來積極造勢，為了募款更不惜「開金口」，將登大舞台舉辦個人演唱會。售票平台KKTIX正式公開售票訊息，柯文哲將於7月29日舉辦「KP SHOW」演唱會，實體票全票高達8800元，跟BLACKPINK登台演唱的門票一樣貴。消息一出眾人狂問「要確欸？」主辦單位則回應：「是真的，大家可以期待」。
記者黃韻文/綜合報導
經常在活動中高歌一曲的民眾黨總統參選人柯文哲，過去也曾以台北市長的身份，在2016年台北市跨年晚會演唱〈憨人〉，落拍到最後連配樂都消失，後來又被媒體追問是否下一次跨年還要再唱，他曾淡淡表態不唱歌了，避免再次丟臉。雖然每次會唱的歌就〈囚鳥〉、〈堅持〉那麼幾首，而且跟立委高嘉瑜的歌唱實力有得比，但兩人卻同樣有效果，唱起歌來特別受支持者歡迎。
KKTIX售票資訊顯示，柯文哲「KP SHOW」門票將在7月10日中午12時正式開賣，活動時間則是7月29日下午3時至5時，地點將在CORNER MAX大角落多功能展演館，並同步在KKTIX線上Live直播。實體票價格是8800元，比BTS演唱會還貴，甚至和BLACKPINK登台最高票價一樣，至於身心障礙票是4200元，而線上票則是500元。
主辦單位尼奧創意行銷有限公司向《 NOWnews今日新聞》表示，因為場地不大，實體票全部共342個名額，「不過我們跟阿北理念很像，希望大家可以多多線上收看。」至於長達兩小時的內容，將是全程演唱或演講，主辦單位則語帶保留：「活動是真的，大家可以期待」。而活動網頁則預告，「經典歌曲一定有 （反正會的沒幾首）」，現場也將有神秘嘉賓蒞臨，並自嘲「畢竟沒幾個朋友」。