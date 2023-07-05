時代眼淚流好幾回！Yahoo超級商城年底收攤 拍賣問與答7/18關閉
Yahoo曾經撐起一片網路帝國，從入口網站、Yahoo信箱、拍賣、商城、購物中心、知識＋等服務多元，但在社群平台崛起、AI快速發展以及網購平台力拼快速送達諸多挑戰之下，以個別店家為主的Yahoo 奇摩超級商城確定要在年底收攤，官方說明是為了調整營運策略，並有效整合業務，將更專注於購物中心與拍賣的營運發展。但才說要專注在Yahoo拍賣，拍賣就發出公告，宣布2023年7月18日將關閉Yahoo拍賣「問與答」。對，Yahoo拍賣還在，但你多久沒打開Yahoo拍賣了？
記者周淑萍/綜合報導
對於6、7年級生來說，Yahoo開啟了很多網路世界的第一次。「求解20點」的奇摩知識+服務16年後關閉，「奇摩即時通」也在服務20年後永遠下線。接下來輪到Yahoo奇摩超級商城，服務了15 年將吹熄燈號，於2023年10月6日停止店家合約，並於12月15日關站。官方指出，未來將專注另兩大平台「購物中心」和「拍賣」的營運發展。
雖說專注在「拍賣」上，但Yahoo 拍賣發出公告，將於2023年7月18日關閉「問與答」功能。官方公告指出，「拍賣問與答」功能自開站就有，近年來即時通軟體發展迅速，使用者減少。因此拍賣的問與答功能將於2023年7月18日 0:00 起停止使用者提問。
停止使用者提問後，問與答功能僅保留賣家回覆，Yahoo 奇摩將在 2023年9月18日 10:00 移除問與答功能所有的版位。什麼都有買，什麼都賣，什麼都不奇怪的Yahoo拍賣要撐住啊！
Yahoo奇摩超級商城從2008年11月上線，採取商城合作模式，類似線上的百貨公司，提供一個平台讓品牌、店家開設專賣店。隨著momo購物、PChome24等在各地設有衛星倉庫，力拼24小時到貨，今天訂可能明天就到貨，這種快服務，對於商城來說難以比拼，另外，蝦皮購物也用低價、免運等血洗一波！讓商城節節敗退，最終宣告收攤。