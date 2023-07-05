磊山保經贊助《傳說對決》　鼓勵年輕選手站上國際舞台

磊山保經業務總經理林世德指出，本次磊山保經會與BRO戰隊攜手合作，主要看見這些年輕選手勇敢追夢、實現自我的精神，面對高壓賽事挑戰仍沉著以對、積極奮鬥。磊山保經相當欽佩選手們的付出與努力，想作為他們揮汗練習的後盾、競賽奪冠的助力；因此從保險本業出發，為BRO戰隊選手進行需求分析，不僅針對出國比賽提供完善的海外保險規劃，更因選手們需長時間使用手機競賽與練習，具有可能造成「手」與「眼睛」兩大部位職業傷害的可能性，因此除了一般的醫療險規劃諮詢，磊山也特別為「眼睛」，進行眼睛保險的規劃，讓選手們能夠在保險專業規劃的協助下，能放心、全力地投入比賽與練習，為台灣爭取榮耀。
BRO戰隊是台灣《傳說對決》職業代表戰隊，也是GCS職業聯賽（台港澳職業電子競技聯賽）最成功的隊伍之一，共得過兩次冠軍，也是首支二連霸隊伍。戰隊共有教練與選手6位成員，平均年齡約20歲，現正代表台灣出戰6月開打的2023APL超級職業聯賽，也是台灣唯一參與9月杭州亞運《傳說對決》賽事的電競代表團。
林世德表示，磊山不僅帶狀支持眾多公益及藝文團體，在運動團體上，磊山這幾年同樣也給予相當多的支持，包含紅葉少棒、宜蘭自行車隊等，讓每個運動健兒，都能得到合適的資源支持朝夢想前進，而電競已被列為正式的運動競技項目之一，這次磊山支持BRO戰隊，成為年輕選手站上夢想舞台的援助力，不僅要讓選手們在努力的過程中有伴相鄰、並不孤單，努力爭取榮耀、成為台灣人肯定驕傲，也期望透過品牌合作與支持，讓世界看見台灣的勤奮與毅力，也喚起台灣社會重視選手們的培養與發展，為台灣培養更多的台灣之光。
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