《婆婆》許傑輝、炎亞綸全出事！鍾欣凌：希望社會再給機會
鍾欣凌今（5）日擔任公益大使，出席南迴診所成立記者會，她的新戲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》換角許傑輝，由洪都拉斯接棒拍攝中，鍾欣凌笑說：「洪都拉斯是我的舊老公了，他是我數一數二拍過床戲的男生，我們認識很久，有種舊情復燃的感覺。」而電影《我的婆婆怎麼把oo搞丟了》男主角許傑輝因Me too指控退出演藝圈，炎亞綸身陷前男友耀樂偷拍私密片的指控，鍾欣凌嘆：「我希望大家互相給個機會。」
記者羅凌筠/台北報導
許傑輝息影中止《婆婆2》的拍攝，鍾欣凌坦言：「這個時候說鼓勵於事無補，盡量不打擾本人，我有傳簡訊給他的經紀人，請經紀人幫我傳達，請他好好照顧家人，他的老婆每次拍戲都會帶輝哥來，是貼心小助理。」而和洪都拉斯搭檔，鍾欣凌透露2人有新火花，「一哥就是專情又溫暖的人，製作人說我對一哥可以再溫柔一點。」
而炎亞綸的感情糾紛涉及未成年，已請辯護律師「捍衛清白」，鍾欣凌憶及2人拍電影，直言他是很可愛的男生，「我還是那句話，大多數人都受過傷跟傷害過別人，我也不能多說什麼，我覺得台灣社會人民還是願意給機會，我希望他還有機會，他是個人才，如果他們跟當事人有好好找到過得去的方法，或是感受到歉意與安慰，那我覺得彼此祝福往前走挺好的。」