PLG選秀／林彥廷、唐維傑退出選秀　聯盟：尊重個人生涯規劃考量

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而高雄鋼鐵人總經理高景炎則說，今年大專有不少好手都投入了，特別是一些4、5號球員和外籍生，「所以我不會認為今年星度差，還是有一些不錯的球員，我們也在觀察。」
本屆PLG將於7月11日舉辦2023 選秀大會，屆時將在在14樓臺北文創會所Event Space進行現場選秀。根據聯盟賽務章程「第五章：球員註冊與登錄制度」之「33.3 華裔球員及外籍生球員限制」規定，球團已註冊兩位華裔球員或一位華裔球員與一位外籍生球員者，必須在其中一人之契約於該年選秀會前已屆期或依法終止，並在選秀會一週前通報聯盟並對外公告時，始得在該年選秀會選拔一位外籍生球員；而選秀公告亦規定，凡完成報名選秀者，選秀會前一週不得臨時退出，違者將禁止下年度選秀報名。
由於今年兩截止日時間同為選秀會前一周（07/05 00:00），考量球團選秀佈局和華裔、外籍生球員合約已屆期或依法終止需要溝通、作業時間，經7月3日臨時賽務決策委員會開會討論且決議，將華裔、外籍生球員合約已屆期或依法終止截止日延後至選秀會前3天（07/08 12:00），並通報聯盟且對外公告，始得在該年選秀會選拔一位外籍生球員；凡完成報名選秀者，選秀會退出截止日仍維持前一週（07/05 00:00）。