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跟BLACKPINK一樣貴！演唱會門票一張8800元　柯文哲：為了募款

▲民眾黨總統參選人柯文哲將要舉辦個人首場募款售票演唱會。（圖／翻攝自kktix售票網）
▲民眾黨總統參選人柯文哲將要舉辦個人首場募款售票演唱會。（圖／翻攝自kktix售票網）

記者呂炯昌／台北報導

為了選舉募款，民眾黨總統參選人柯文哲先前曾經傳出要舉辦個人首場售票演唱會，柯文哲今（5）日正式宣布將在7月29日下午3點，在北市光復南路的多功能展演館舉辦個人首唱演唱會，目前實體售票只有約400張票，每張票收費8800元，但也遭質疑門票賣得跟南韓知名女團BLACKPINK在今年3月高雄開演唱會的價格一樣貴。對此，柯文哲坦言，都是為了募款。

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根據KKTIX售票網頁顯示，柯文哲將在29日下午3時於CORNER MAX舉辦「KP SHOW」演唱會，售票時間為7月10日中午12時，分別為實體票、線上票，實體票每張8800元、線上票500元，8800元的實體票比韓國著名男團防彈少年團還貴，跟BLACKPINK今年3月在高雄開演唱會價格一樣。

根據售票網站介紹，柯文哲表示，「經典歌曲一定有 (反正會的沒幾首)、、神秘嘉賓也會到 (畢竟沒幾個朋友)」、「唱得好不好絕對不是重點，重點是要告訴全體台灣人，Nothing Is Impossible!!!」

針對演唱會門票高達8800元，柯文哲今日下午前往鶯歌碧龍宮參拜時被問到時坦言，都是為了募款，至於會演唱什麼曲目，柯文哲開玩笑說，「這要問我的經紀人！」

柯文哲售票演唱會預計將找民眾黨內知名人事擔任來賓，至於將於7月16日相約上凱道遊行，訴求公平正義的前立委黃國昌、網紅館長陳之漢是否出席，同樣備受關注。民進黨立委高嘉瑜出席活動也經常愛高歌一曲，但是高嘉瑜辦公室表示並未受到邀請。

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