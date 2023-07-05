特企／烘焙愛好者必備　品元韓國麵包粉、舒芙蕾粉新上市

品元實業的核心價值是「Your idea, our solution.」，無論是客戶還是消費者的想法，品元都能幫助成真，20多年來致力為客戶實現各式預拌粉或珍珠飲品更臻美味、精緻追求！「粉簡單」為品元實業針對年輕小資族群推出的烘焙品牌，以”粉簡單 讓生活不簡單”為品牌精神，讓每個消費者都能輕鬆上手，在忙碌的生活中，利用手作烘培為生活創造儀式感。
「粉簡單韓國麵包粉」獨特性在有別於傳統麵包做法，不需漫長發酵，僅需混合、攪拌和分割等簡單步驟，讓忙碌的都會女性、烘焙新手在短短1-2小時內，就能輕鬆完成外酥內Q的美味口感麵包。
獨家特殊配方的「粉簡單舒芙蕾粉」，製作過程中用平底鍋就可以煎烤出舒芙蕾，只需在烤的時候加入少量的水，以半煎蒸的方式就能讓舒芙蕾更好地膨脹，神奇助攻小資女或沒有烤箱設備的租屋族，作出媲美餐廳的舒芙蕾甜點。
訴求無麩質、米做的「粉簡單米鬆餅粉」，推出2年即廣受大眾喜愛，也是粉簡單品牌系列的明星商品，榮獲食品界奧斯卡獎2023年國際IQTI二星獎以及國際品質Monde Selection金獎的雙重殊榮，品元實業為鼓勵青農回鄉、創造地方共生及循環經濟，使用100%台灣米製作，落實ESG永續經營。
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乳糖不耐症也能喝的植物奶正流行，品元實業引進來自澳洲的「MILKLAB」是與在地農民、美食家、咖啡師共同合作研發的乳品品牌，也是全球首個可同時生產牛奶與多款植物奶的品牌，在星馬是「星巴克指定款植物奶」，MILKLAB植物奶不只可純飲、調製飲品(咖啡、茶飲)，也可拿來做甜點、烘焙，甚至可以入菜料理，好喝又健康；「MILKLAB」乳品在口感、質地、起泡性、拉花持久度，可以跟濃縮咖啡達到完美的結合，目前台灣上市的口味包含燕麥奶、杏仁奶、椰奶、豆奶、夏威夷豆奶、牛乳以及無乳糖牛奶(乳糖不適者可食)。
品元實業將在7月7日至10日的2023年台中國際茶、咖啡暨烘焙展，臺中國際展覽館（攤位號碼：753），現場提供新品展示、米鬆餅粉與植物奶販售、田中產銷第八班黑米產品展示、系列互動活動和試飲體驗，展會現場加入「樂創好品」LINE好友，即可參加抽獎活動，還有機會贏取烘焙精品大禮包(市值659元)。