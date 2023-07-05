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53歲工藤靜香認老：運動就全身痛！遛狗速度太快　咻一下就被拖走

▲工藤靜香認老，還自爆不愛運動。（圖／記者陳明中攝）
▲工藤靜香認老，還自爆不愛運動。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭/台北報導

日本女神工藤靜香相隔4年，今（5）日再度來台，她這趟是為了9月的台北演唱會宣傳造勢，而台灣的演出是亞洲限定「唯一一場」，工藤靜香透露是因為在國外遇到台灣粉絲，才決定到寶島開唱。問及工藤靜香保養、瘦身祕訣，她害羞說：「我不喜歡運動！」現年53歲的工藤靜香也自認老了，表示衝完浪就會全身痠痛，所以現在「2年衝浪1次」；她更透露遛狗時常被狗拖著走的故事。

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▲工藤靜香認老，還自爆我不愛運動。（圖／記者陳明中攝）
▲工藤靜香9月將來台開唱。（圖／記者陳明中攝）
工藤靜香上次來台是2019年，她是以女兒木村光希的經紀人身分來台，工藤靜香透露當時的回憶令她印象深刻，「我當時是工作人員，但還是有很多我的粉絲過來接我，導致工作人員不知道要顧她還是女兒，他們非常忙碌」。

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▲工藤靜香2019年來台時，在機場開啟小小簽名會。（圖／資料照）
問及決定來台開唱的契機，工藤靜香表示：「在決定來台北開演唱會前，我有到亞洲其他國家訪問，我在逛街時，就有5、6位粉絲跟我拍照，這些粉絲都是台灣人，有年長的跟年輕的，我就想說都台灣人耶，也許可以藉此機會（開演唱會）跟台灣的朋友見面，我不知道我跟台灣這麼有緣，可以來台灣開唱，我很開心。」而台灣演唱會是「亞洲限定唯一一場」，各國粉絲都表示屆時會來台共襄盛舉，工藤靜香就說，希望未來能有更多時間，造訪其他國家舉辦演出。

工藤靜香自認愛吃甜食，工作結束後要買大量牛軋糖回日本，她說：「很久之前有粉絲來東京看我的演唱會，帶了很多牛軋糖給我，我很喜歡！」並高喊：「我最喜歡甜食了！」熱愛甜食的工藤靜香身材卻十分纖細，問及從事何種運動保持體態？她卻表示：「我不愛運動！」主持人詢問：「我記得妳不是喜歡衝浪？」工藤靜香害羞說：「我現在2年才衝一次，衝完我就全身痠痛！」

工藤靜香雖然不愛運動，但很常遛狗散步，笑說每次帶狗狗出門「都要走很快」，狗狗的速度快到路人發現是工藤靜香後，她卻沒有多餘時間打招呼，「因為我就很快的走過去了」。工藤靜香不靠運動減肥，但會從飲食控制下手，最近最常做的料理是「豆皮蕎麥麵」，她說：「豆皮蕎麥麵很簡單，送人也很適合，所以最近常做。關於做菜，我很在意均衡，如果今天吃牛肉，明天就換成雞肉或是魚肉，不會重複，如果不知道要做什麼，就會問大家（家人）想吃什麼。」

記者會最後，主辦單位送上麥克風翻糖蛋糕，上面還擺上鮮花與30年的數字，令工藤靜香感動不已，她開心的趴在桌上跟蛋糕合照，開心詢問：「這是誰想的點子？」展現少女心的真誠模樣，讓台下攝影大哥閃光燈不斷。

《工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI》將於9月2日在國立國父紀念館大會堂舉辦，票價分為VIP4800元、3600元、2800元、1800元（全區對號入座），7月8日中午12點在年代售票系統及全省各大超商啟售。

▲工藤靜香（右）躲一旁盯場。（圖／記者林柏年攝、讀者提供）
▲工藤靜香（右）上次是以女兒光希的經紀人身分來台。（圖／資料照）

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