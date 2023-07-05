臺南今再增13例登革熱確診　正式開設一級指揮中心

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市長黃偉哲表示，臺南現在共有7區出現本土登革熱確診病例，其中大部分的病例皆集中於東區及仁德區交界一帶，然永康區昨日亦發現有感染源不明之高度疑似病例出現，考量人口移動快速，各區皆屬一日生活圈內，顯示各區皆有傳播風險，請民眾一定要多加留意自身健康狀況，如有疑似登革熱症狀請立即就醫，以維護自己與家人的健康。
登革熱防治中心蘇世斌主任也提醒，由於第一型登革病毒感染症狀不明顯，與感冒或新冠肺炎感染症狀相似，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史；另籲請臺南市所有的醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有上述疑似症狀且有仁德區成功里、仁和里、東區東智里、大智里、永康區五王里活動史時，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。
臺南市政府衛生局昨日於東區及安南區共孳生源清除350戶，其中陽性戶4戶，發現205個積水容器，6個陽性容器，衛教449人，開立4張舉發單。另為能積極找出潛在病例，中心於7月4日至7月9日持續設置擴大採檢站，地點位於成功里活動中心（仁德區成功里保華路245號），為市民提供最及時與便利的採血檢驗服務，服務時間早上8:30至11:30；下午2:00至5:00。
因應永康區出現感染源不明之高度疑似個案，7月5日下午2:00至8:00、7月6日至7月7日早上8:30至11:30；下午2:00至8:00，及7月8日至7月9日早上8:30至11:30；下午2:00至5:00，於五王里里民育樂中心（永康區五福街71號）新開設一擴大採檢站，而臺南市37區衛生所及登革熱NS1快篩合約院所皆有提供採檢服務，請有疑似登革熱症狀且有上述登革熱流行區域活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。