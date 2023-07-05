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臺南今再增13例登革熱確診　正式開設一級指揮中心

▲防疫人員針對今（5）日的病例已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。（圖／臺南市政府提供）
▲防疫人員針對今（5）日的病例已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。（圖／臺南市政府提供）

記者鄭婷襄／台南報導

臺南市截至今日下午3點經疾病管制署研判確診13例登革熱確診病例，目前累積病例為190例，其中仁德區新增6例、東區新增4例、永康3例，年齡介於5歲至77歲，6例由防治中心擴大採檢發現，7例是由診所或醫院通報確診，13例經疫情調查後均與高風險區有居住或活動的關聯性。

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台南市政府指出，因目前病例數已符合市府所訂之登革熱流行疫情事件指揮系統一級開設啟動時機，所以市長黃偉哲於今早宣布，將疫情指揮中心層級提升至一級開設，由市長擔任指揮官，動員市府各局處、區公所、衛生所、國軍、國營事業及相關單位，全面整合市府資源，共同對抗登革熱。

市長黃偉哲表示，臺南現在共有7區出現本土登革熱確診病例，其中大部分的病例皆集中於東區及仁德區交界一帶，然永康區昨日亦發現有感染源不明之高度疑似病例出現，考量人口移動快速，各區皆屬一日生活圈內，顯示各區皆有傳播風險，請民眾一定要多加留意自身健康狀況，如有疑似登革熱症狀請立即就醫，以維護自己與家人的健康。

▲防疫人員針對今（5）日的病例已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。（圖／臺南市政府提供）
▲防疫人員針對今（5）日的病例已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。（圖／臺南市政府提供）
登革熱防治中心蘇世斌主任也提醒，由於第一型登革病毒感染症狀不明顯，與感冒或新冠肺炎感染症狀相似，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史；另籲請臺南市所有的醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有上述疑似症狀且有仁德區成功里、仁和里、東區東智里、大智里、永康區五王里活動史時，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。

臺南市政府衛生局昨日於東區及安南區共孳生源清除350戶，其中陽性戶4戶，發現205個積水容器，6個陽性容器，衛教449人，開立4張舉發單。另為能積極找出潛在病例，中心於7月4日至7月9日持續設置擴大採檢站，地點位於成功里活動中心（仁德區成功里保華路245號），為市民提供最及時與便利的採血檢驗服務，服務時間早上8:30至11:30；下午2:00至5:00。

因應永康區出現感染源不明之高度疑似個案，7月5日下午2:00至8:00、7月6日至7月7日早上8:30至11:30；下午2:00至8:00，及7月8日至7月9日早上8:30至11:30；下午2:00至5:00，於五王里里民育樂中心（永康區五福街71號）新開設一擴大採檢站，而臺南市37區衛生所及登革熱NS1快篩合約院所皆有提供採檢服務，請有疑似登革熱症狀且有上述登革熱流行區域活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。

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