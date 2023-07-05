林襄吃飽後大方掀衣服曬大肚！揭「真實體重」嘆：一點都不可愛
樂天女孩、啦啦隊女神林襄擁有精緻五官、E級火辣身材，IG坐擁170萬人追蹤，一舉一動深受網友關注。近日，她在IG限時動態回應粉絲問題，透露自己因為太忙暴瘦，並非刻意減肥，不禁感嘆：「看起來真的很噁心，一點都不可愛！」也公開「吃飽大肚照」，強調自己出國都有認真吃飯，只是因為回國太忙又變回「乾扁人」。
記者郭佩蓉/綜合報導
林襄近日在IG限時動態回應網友問題，有網友問她變瘦方法，林襄表示目前體重41公斤，沒有刻意減肥或是維持體態，是因為太累，導致體重直直落到很誇張的狀態，鎖骨、腹肌也就自己跑出來了，「現在又黑又瘦，朋友都覺得我很像難民，不知道大家有沒有發現我不太穿短褲，因為看起來真的很像筷子很噁心，臉也是凹的，一個很憔悴的狀態，氣色很差，一點都不可愛，所以有努力執行增重計畫」。
此外，有網友詢問「往演藝圈走的過程會很累或壓力很大嗎」，她也表示每天壓力都很大，過得非常焦慮，但是這一路以來運氣很好，遇到很多貴人願意給她機會，「不想讓大家失望，所以一直很認真學習當一個好的表演者，默默吸收充實自己」，她不敢偷懶或是吵著想休假，每天都努力完成工作，「不認識我的人總喜歡對我指指點點，覺得我很沒料，我會難過但是也無力反駁，我知道我已經盡我所能，但是能力目前只能這樣，但是我會繼續學習，直到我也可以打從心底認同自己」。