與BTS柾國母校合作！新加坡辦K-POP高中 要打造韓流偶像搖籃
近年韓流正夯，影響力不只遍及東南亞，更擴大到全球市場。許多韓國偶像團體中都有國際成員，像是台灣的周子瑜之於Twice、葉舒華之於(G)I-DLE，或是來自泰國的Blackpink人氣成員Lisa等等。這些在韓國成功出道的國際成員，都替自己的故鄉帶來許多文化能見度與曝光。而新加坡的萊佛士音樂學院（SRMC）就與首爾表演藝術高中（SOPA）合作，要創辦新加坡首所K-POP高中，讓那些有志於韓國流行音樂的學生，可以擁有一條來自海外的管道。
記者倪浩軒/綜合報導
首爾表演藝術高中是著名的韓流偶像搖籃，從首爾表演藝術高中畢業的知名偶像包括防彈少年團的柾國，Blackpink的Jisoo、IVE的張員瑛、ITZY的Lia等人...真的是族繁不及備載，數都數不完。
根據新加坡媒體《CNA》報導，首爾表演藝術高中與新加坡的萊佛士音樂學院合作，要讓新加坡以及其他來自東南亞的學生，可以體驗韓國偶像的學習課程。首爾表演藝術高中校長表示，很榮幸學校的教育成就獲得全球性認可，目標是進一步提高首爾表演藝術高中在海外作為K-POP教育機構的優良聲譽。
新成立的這所學校，所有課程均以英語授課，將整合韓國與新加坡的教育系統，主要招生對象是新加坡學生，但也會物色其他東南亞的學童。且之後，學校還將替有志前往韓國留學的學生提供管道，讓韓國流行音樂能在新加坡乃至東南亞，繼續蓬勃發展。
萊佛士音樂學院的董事表示，首爾表演藝術高中在培養學生方面取得令人矚目的成就，兩校的合作是一個特殊的機會，把擁有全球影響力的韓國專業表演藝術教育引入新加坡和東南亞。