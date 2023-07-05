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網傳女童圖書館如廁遭偷拍　前鎮警鎖定特徵積極追緝中

▲網傳女童圖書館總館如廁遭偷拍，前鎮警鎖定特徵積極追緝中。（資料照／記者郭俊暉攝）
▲網傳女童圖書館總館如廁遭偷拍，前鎮警鎖定特徵積極追緝中。（資料照／記者郭俊暉攝）

記者郭凱杰／高雄報導

有網友在網路社群平台po文指出，昨(4)日帶女兒與女兒的朋友至總圖時，發生兩位女童自行上廁所期間疑遭偷拍情事。轄區高市警局前鎮分局獲悉後晚間立即連繫貼文者初步了解案情，今(5)日隨即向館方調閱相關監錄影像查證，並通知貼文民眾至完成正式報案程序，該案涉及兒童及少年性剝削防制條例，警方已成立專案小組，並鎖定可疑犯嫌全力追緝中。Po文者也回覆要在今天下午過去派出所備案，希望可以找出嫌疑人，也感謝復興派出所的關心。

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Po指出，7月4日她帶女兒及女兒的朋友一起去圖書總館看書，女兒跟同行女童一起上廁所，廁所在7樓，因為她們是小女生，所以一起進入廁所，陪同的那一個女孩很無聊就眼睛剛好往上看，就看到一隻手，拿手機往裡面拍，她嚇到趕快叫她女兒廁所上快一點。

之後就出來跟她說，她馬上反應圖書總館的人員，館方說那邊沒有監視器，也拍不到進去廁所的人，很誇張，偷拍者很可惡，可能知道那邊拍不到，所以就在那那邊隨機跟著小女孩進去偷拍，各位爸爸媽媽們要注意。

前鎮分局獲悉上情後立即po文者到轄區復興路派出所完成正式報案程序，以釐清完整案情，另有鑑於臉書並非正式報案平台，爾後如有類似情況或其他疑問，請與立即與派出所聯繫。

前鎮分局呼籲，民眾遇到偷拍或騷擾，務必保持冷靜別慌張，立即大聲制止或大聲呼喊求救，吸引旁人注意，另於廁所內也可按下緊急對講機求助或撥110報案，警方將立即派員趕赴現場處置並依相關規定進行後續偵處。

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