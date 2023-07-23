張雅涵專訪／高中莫名遭排擠！重創最美蘭花精　自爆罹患嚴重社恐

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雅涵接受《NOWnews今日新聞》專訪談到，高中時期的她曾被班上同學排擠，雖然原因至今都不太清楚，但對雅涵來說竟造成極大的恐懼與陰影，甚至還嚴重影響到交友，這也導致雅涵當時相當不喜歡社交，直呼：「可說是名副其實的『社恐』！」
直到雅涵後來進入社會後，才逐漸走出陰霾，她說，「因為工作、外拍的需要，與人接觸的時間很長，就慢慢放開自己」，就這樣幸運地進入演藝圈，而雅涵也給自己挑戰，順利徵選進軍啦啦隊，讓她反而需要與人互動、時常保持笑容，「讓我慢慢轉變自己的個性，變的比較活潑外向一些。」逐漸成為樂天女孩人氣成員之一。
1句「228快樂」失言 慘遭酸民攻擊
身為公眾人物之後，雅涵也從中體悟、了解到做任何事都要謹言慎行。她透露，有次228連假時就在社群平台寫下：「228快樂！」目的只是單純希望大家連假開心，結果卻換來一連串的攻擊與謾罵。至今，雅涵一回想起當初的錯誤仍充滿愧疚。
「網友覺得這是一個悼念的日子，怎麼會說是快樂，我後來也想想是對的。我也是從錯誤中學習，也了解身為公眾人物的言行都需謹慎。」而在事發過後，雅涵一一向給她私訊建言的粉絲們道歉，無奈的是也收到不少無關且具有攻擊性的留言，令她當下十分難過。
「我被有些網友說『妳都是靠別人才走到現在』，類似這些言語，讓我覺得自己所有的努力都被否定。」雅涵透露，她後來有對針對不實留言的網友們提告，深怕沒有回應，就會有越來越多人相信謠言，「後來他們就私下和我道歉，我也就撤告了，因為我不是真的想告他們，讓大家知道事情不是他們說的那樣。」
經過此事與在演藝圈的洗禮後，雅涵才慢慢理解到，「有喜歡你的人就一定會有不喜歡你的，我能做的就是盡全力做好自己，讓喜歡我的人更喜歡我。」
被粉絲們鼓勵感動 雅涵高EQ勸退「私生飯」
面對粉絲鼓勵也讓雅涵十分感動，她透露粉絲的留言：「看著妳一路以來很努力，從外拍、唱歌、演戲到現在的啦啦隊，覺得妳一直在努力跨出自己的舒適圈，挑戰自己，一步步地朝著目標前進，真的是我們值得去學習的對象。」雅涵說：「從沒想過自己有天成為了有影響力的人，但可以說這是雙向的，沒有粉絲他們的回饋和支持，我也會少了很多動力。」
擁有甜美外型的雅涵，雖然在工作上沒遇到可怕性騷擾案例，卻碰過類似「私生飯」的恐怖遭遇，她說，「有次遇到一位比較熱情的粉絲，從限時動態裡發現我住在哪，就直接衝到我家樓下等著我，然後拿東西給我。」
雖然飽受驚嚇，不過雅涵卻選擇高EQ的面對，「我有跟這位粉絲說，這樣會讓我害怕，也會耗費他的時間和精力，因為他也不知道我會幾點到家，甚至我可能已經回家了並沒有遇到他，我不希望這些事情發生。」所幸，後來就再沒遇過類似狀況。
最後，雅涵透過《NOWnews今日新聞》與粉絲、球迷們表白喊話：「謝謝涵吉（雅涵粉絲名稱）們一直陪伴在我身邊，你們的留言訊息，我全部都會看，也會盡力回，你們的鼓勵對我來說是非常好前進的動力！」