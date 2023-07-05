伊朗加入上合組織　分析：恐再惡化中西對抗局勢

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中國領導人習近平透過視訊發言建議，擴大上合組織國家本幣結算份額，拓展主權數位貨幣合作，推動建立本組織開發銀行；伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）呼籲放棄使用美元。
成功大學政治學系教授王宏仁5日對中央社分析，伊朗加入上合組織，顯示其正逐漸擺脫外交孤立處境；俄烏戰爭後，世界分化為「親西方」、「非親西方」兩大陣營態勢明顯，伊朗和中國站在同一線不意外，不過該舉恐也使兩大陣營對峙態勢惡化。
上合組織新德里宣言提到，「反對通過集團化、意識形態化和對抗性思維解決國際和地區問題」；習近平在談話中強調，「我們維護國際公平正義，反對霸權霸道霸凌行徑，構建起對話不對抗、結伴不結盟的夥伴關係，壯大了維護世界和平穩定的進步力量」。
王宏仁認為，上合組織以中國、俄羅斯為首，反美理念相近的伊朗加入後，儘管中國宣稱「不對抗、不結盟」、「努力推動構建人類命運共同體」，實務上卻反其道而行，收編對抗部隊、集結抗衡勢力意味濃厚，這恐激化西方勢力加劇新冷戰對抗場面。
台灣大學政治學系副教授陳世民接受中央社採訪表示，伊朗加入上合組織顯示中國、俄羅斯、伊朗間緊密關係，這個組織目標仍是以區域反恐合作為主，不同於北約（NATO）有軍事結盟關係；上合組織成員國有數個來自中亞地區國家，這和中國亟欲牽制疆獨議題有關。
陳世民指出，這次上合組織高峰會提到「去美元化」相關討論，伊朗、俄羅斯都是石油主要產出國，中國近些年致力於推動人民幣國際化一事，3個國家同為上合組織成員國，彼此間倡議「去美元化」，會否促成石油不以美元計價以試圖挑戰美元霸權地位，後續有待觀察。（編輯：邱國強）1120705