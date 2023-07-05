南北水情不同調！水利署：短期未見燈號調整跡象、但氣象瞬息萬變
南北水情不同調！中部以北水庫供水無虞，南部曾文水庫蓄水率仍在低檔。水利署發言人王藝峰接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，目前高雄水情供應正常，但隨時都要與台南地區相互支援，故仍維持「提醒」綠燈，近幾日仍未見調整燈號的跡象，但氣象瞬息萬變，需密切關注。
記者鄭妤安／台北報導
全台水庫「南北兩樣情」，中部以北水庫供水無虞，寶山、寶二、永和以石門等4水庫蓄水率位於滿水位附近，南部高雄地區用睡主要仰賴高屏溪流量，目前河川流量狀況穩定。在嘉南地區的部分，因越域引水助攻，南化水庫水量突破7成，高屏溪攔河堰的蓄水也有部分北送台南支援，因此整體產業用水穩定。
然而，曾文水庫水情仍在低檔，二期稻作嘉南灌區1、2區已開始灌溉，其他區大約會在7月中下旬視水情再來決定供灌時程。
目前水情燈號僅嘉義、台南為減壓供水黃燈，高雄為水情提醒綠燈，其餘地區燈號皆呈正常。王藝峰說明，雖然現在高雄水情供應正常，但隨時都要與台南地區相互支援，故高雄仍維持綠燈。
至於何時會考慮調整水情燈號，他指出，最樂觀的狀態是颱風、西南氣流形成來台，挹注水庫進帳，這幾天仍未見調整燈號的跡象，但氣象瞬息萬變，需密切關注。