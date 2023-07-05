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eMOVING 連七月微型電動二輪車領牌奪冠

▲ eMOVING 連七月微型電動二輪車領牌奪冠
▲ eMOVING 連七月微型電動二輪車領牌奪冠

2GameSome - 有車賞

微型電動二輪車新法自2022年11月30日起推行上路，eMOVING憑藉著品牌優良的造車工藝，連續七個月穩居微型電動車領牌龍頭。eMOVING趁勢宣布推出旗下全新車款EZ-R，不僅外型設計顛覆以往電動機車設計語彙，為符合30-40歲通勤族電力需求，使用PBGN電池交換系統，全新車款預計將於今年第三季登場，直球對決市場上其他電動機車。未來eMOVING也將以最多元的產品線，提供民眾更多選擇。

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中華汽車旗下eMOVING，自2010年發表第一台電動機車，深耕台灣市場超過13年，陸續發表輕型電動機車、微型電動二輪及市場唯一快充型的普通重型電動機車等多元車型，繼2021年8月發表首款使用Gogoro Network智慧電池交換平台服務的輕型電動機車EZ1，今年預計推出同樣使用PBGN電池交換系統的普通重型電動機車旗艦車款EZ-R。為eMOVIGN品牌在車款版圖拼上最後一塊拼圖，完善產品線發展。

全新旗艦車款EZ-R除了有別市場的嶄新外觀設計外，新車型將採用全新研發馬達，並使用皮帶驅動系統等，鎖定競爭激烈的性能電動機車市場，車款售價在扣除補助後，預計將落在7-8萬間，勢必將市場銷售現況重新洗牌。EZ-R現正進行最後測試階段，並規劃全台經銷體系進行實際道路駕駛。目標鎖定今年第三季上市，希望屆時提供民眾更多選擇，進一步提升品牌車款銷量，積極搶攻電動車市場。

自去年底新法頒布，微型電動二輪車車款需領牌納管，eMOVING當時為首家通過新型式合格品牌之車廠並取得授權合格證書，可針對新出廠微型電動二輪車進行實車查核審查資格。全台各門市依舊積極與各地監理站合作，一站式完成保養維修、保險、掛牌等服務，eMOVING源自於對於汽車設計技術及合法性的堅持，確保出廠的每台車都符合最高安全與法規標準，舊車主得以及時對應新法上路輕鬆換牌。秉持用心守護駕駛人及用路人的安全的品牌初衷，也反應到eMOVING舊車換牌數(註2)領先其他品牌。

即日起至7月31日止，凡微型電動二輪車Shine和Bobe、輕型電動機車EZ1及全台唯一快充普通重型電動機車勁炫125其中任一車款，皆可享伊萊克斯A3空氣清淨機與濾網2件組 (總價值$12,900)或5,000元購車金二選一。各車款再提供原廠配件及0利率分期等不同優惠。以桃園補助試算EZ1只要27,110元就能輕鬆入主輕鬆電車新生活。詳情請洽全台eMOVING門市。

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