▲ Kia Picanto 現身宜蘭國際童玩藝術節

Kia 總代理台灣森那美起亞深耕台灣市場，秉持「Movement that inspires 移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神， 不僅積極導入最新的車型，更持續贊助台灣在地活動。Kia總代理台灣森那美起亞，此次攜手宜蘭經銷商霖亞汽車，共同贊助暑假最大盛事之一「2023宜蘭國際童玩藝術節」，期許為更多家庭與大朋友、小朋友，啟發更多美好的童年回憶。活動現場設置的Kia展示區，除了有The Picanto將在活動期間全程展出，供消費者體驗The Picanto精品時尚小車的獨特魅力之外，7月1日至8月13日活動期間只要購買童玩節票券或者童玩護照，即有機會成為 The Picanto精品時尚小車的幸運車主。
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暑假檔期眾所期待的宜蘭國際童玩藝術節，今年已邁向第22屆，本屆以「童玩原宇宙」為主題，透過冒險、科技等元素，並透過VR、MR科技互動沉浸式展館及大量戲水設施，從傳統童玩到科技童玩，讓遊客找回童玩初心，正與Kia「Movement that inspires 移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神不謀而合。Kia總代理台灣森那美起亞並於園區中規劃Kia展示區，透過幾何圖像及溫暖的木紋，融合宜蘭山海美景的概念，以簡約風格打造出The Picanto精品時尚小車的Urban Outdoor專屬舞台。只要購買童玩節票券或童玩護照，至園區服務台領取抽獎券參加抽獎者，就有機會在8月13日閉幕典禮，成為The Picanto 精品時尚小車的幸運車主。