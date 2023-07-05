▲ Volkswagen T-Family 集結露營，為非豪華歐系進口休旅市場首位！

The T-Family德藝休旅提供完整車系選擇，以 IQ.LIGHT 智慧燈組及 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，再搭載 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、全速域ACC主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統 （含修正輔助）、主動式車道修正輔助系統，達Level 2自動駕駛輔助等級，守護每一次旅程。而全家族皆具有旗艦車款同級的娛樂科技系統，包含Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）、App-Connect 多媒體手機鏡射（含Android Auto 與無線Apple Carplay）等，帶來高科技的娛樂體驗。The T-Family家族中，部分車款則有全景式電動玻璃天窗，讓充沛的自然光線透射至車室，提供絕佳的視野，更能觀賞迷人星空，而Easy Open / Close 電動尾門 （感應式自動開啟／延遲關閉）和車頂行李架大大能提升實用機能，不論是一個人或家族旅行，皆能便捷穿梭於林間。
同時，人氣跨界休旅 The T-Cross 擁繽紛潮流感外觀設計與靈活多變車室空間，最大馬力110ps與最大扭力20.4kg/m，油耗表現達18.1KM/L，同時，可裝載各式露營配備，全車系配有可前傾式前乘客座椅，座椅打平可擴充至1,281 公升，搭配前後滑移14 公分的後座椅，大幅增加乘客腿部空間和行李乘載量，可輕鬆容納長型物體，增添便利靈活的空間變化和延展性，實為輕鬆入手德藝休旅之選。