七月入主 MAZDA 3 享 $9,900 低月付與乙式險優惠
台灣馬自達七月份針對MAZDA3限時推出「超低月付$9,900」再贈「乙式險」的雙重優惠購車方案*，讓所有準車主皆可從容無負擔地感受MAZDA獨特的人馬一体操控性能，無論是平日在城市中的通勤還是暑期的自駕旅程，MAZDA3都能為車主們帶來獨特的駕馭體驗，讓每一次的駕乘都成為美好夏日時光，度過一個充滿精彩與自由的暑假。
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MAZDA致力於追求車輛與駕駛者間的和諧韻律感，創造獨特的直覺駕馭體驗，將車輛回饋的預期性與駕駛操控的直覺感合而為一。長期以來深受車主青睞的MAZDA3遵守新世代魂動（KODO）的設計美學，精煉的車身線條營造出單純又富有節奏感的外觀，即使匆匆一瞥也能瞬間吸引所有目光。MAZDA3採用了獨特的SKYACTIV VEHICLE ARCHITECTURE車輛結構技術，縱向環形結構大大提高了車身剛性，有效抵擋路面力量，使輪胎和懸吊系統更清晰地感知路面變化。同時配備了阻尼膠以減少震動傳遞，全新的懸吊結構能更好地傳遞路面力量，使駕駛者更直接、更清晰地感受到道路，提高前懸吊的效率，實現更精準的操控，其輕量化的車身不僅提升了操控性能，也提高燃油效能。座椅與車身完美連動，使車身動態無縫地傳遞到骨盆，讓駕駛者保持自然坐姿，不論市區通勤還是長途旅行，減少長時間駕駛帶來的疲勞感。搭配由MAZDA參與開發堅固而柔軟的輪胎，提供車身更好的支撐力並減少路面顛簸，提高了駕乘的舒適性和操控性。獨特的GVC Plus（G-Vectoring Control）G力導引控制系統具有更敏銳的緊急避讓能力，讓駕駛者在變換車道或行駛於濕滑路面時更加自信地掌控車輛。
MAZDA3更是同級唯一同時搭載全速域車道維持輔助系統（CTS）、前擋投影式全彩抬頭顯示器（HUD）、和360° 環景輔助系統與智慧倒車煞車輔助系統 (SBSḋR)等多項車主最渴望擁有的安全配備之車款，輔以嶄新進化的智慧型頭燈(ALH)，可於偵測到前車或對向來車時，即時動態調節遮蔽部分光束，不僅擴大夜間照明範圍，同時還可避免造成其他車輛的眩光干擾，大幅提升夜間行車安全；在高速或彎道行駛時，ALH還可自動改變光形和照射角度，確保駕駛者隨時保持清晰的視野。此外，MAZDA3 20S Signature頂級車型亦搭載多達12支揚聲器的 BOSE®環繞音響，讓駕乘者在行車途中全然沉浸在原音音場，愉快地展開每一趟探遊旅程。