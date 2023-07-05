夏季限定！全聯「買1送1」冰沙、飲品快衝　集點換蠟筆小新周邊

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自7月7日起起至9月7日活動期間，只要持福利卡購買飲料、冰品（不含線上購物、部分指定商品），筆每滿40元即可獲得1積分，只要使用3積分或8積分就可加價換購蠟筆小新商品1款，換購至9/21為止。聯名商品主打餐具、盤碟、雙碗，各種組合拼出不同圖案，不只實用更增添趣味性；還有大玩變裝的鱷魚阿山小新晴雨傘、動感超人小新玩偶抱枕。
📍馬口鐵盒餐具三件組：8積分+129元、3積分+159元
📍造型盤碟兩件組，共4款隨機出貨：8積分+139元、3積分+179元
📍角色互動雙碗組，共4款隨機出貨：8積分+139元、3積分+179元
📍自動開收晴雨傘，共2款：8積分+249元、3積分+299元
📍變形玩偶抱枕，共2款：8積分+449元、3積分+499元（玩偶、抱枕任意變換）
另外，7-11自7月10日起，推出「迪士尼100周年系列集點送」，攜手法國潮牌PALLADIUM、犀牛盾、福部屋、野獸國、VACANZA飾品、美國CORKCICLE、大同電器等7大品牌推出近50款周邊。7月10日起消費不限金額搶先加價購，7月17日開始要集點才能加價購。
📍PALLADIUM X 30L大容量旅行袋：不限金額+799元；集滿6點+799元
📍限量PALLADIUM X 斜背小方包：不限金額+399元；集滿6點+399元
📍PALLADIUM X斜背隨身小包：消費不限金額+299元；集滿6點+299元
📍PALLADIUM |犀牛頓透明手機殼：消費不限金額+999元；集滿6點+999元
📍URDU福部屋幸運公仔：不限金額+319元；集滿6點+319元
📍URDU福部屋幸運公仔套組：消費不限金額+2552元；集滿6點+2552元
📍野獸國炫彩造型可動公仔：不限金額+1099元；集滿6點+1099元
📍CORKCICLE真空啜飲355ML：不限金額+799元；集滿6點+799
📍CORKCICLE真空易口瓶475ML：不限金額+999元；集滿6點+999
📍VACANZA純銀祈願手鍊：不限金額+899元；集滿6點+899
📍VACANZA純銀單鑽手鍊：不限金額+999元；集滿6點+999
📍VACANZA皮革鑰匙圈：不限金額+299元；集滿6點+299
📍餐廚家電：大同11人份電鍋+4799元；大同6人份微電腦電子鍋+2699元；米奇曜黑電陶爐組+699元；米奇曜黑食物調理機+699元