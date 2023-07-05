5億高中生案「啤酒罐驗出麻醉藥」！案發現場4物品也檢出利多卡因

夏季限定！全聯「買1送1」冰沙、飲品快衝　集點換蠟筆小新周邊

▲全聯推出限時冰品、飲料買1送1，集點可加購蠟筆小新周邊。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯推出限時冰品、飲料買1送1，集點可加購蠟筆小新周邊。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

夏季高溫超級熱！全聯推出「飲料冰品積分樂」活動，祭出指定商品買1送1優惠，包括葡萄冰沙、百香冰沙、翡翠茶、氣泡水都有買1送1優惠，7月7日起會員買飲料、冰品送積分，累積可換購「蠟筆小新」周邊，雨傘、餐具組、玩偶抱枕通通有。另外，7-11自7月10日起，推出迪士尼100周年品集點送活動，可愛米奇、熊抱哥同時登場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯夏季推出冰品、飲料買1送1優惠，包括「Pollapo葡萄風味冰沙」、「Pollapo百香風味冰沙」原價186元，7月18日起至8月10日買1送1；「悅氏翡翠生茶」（原價25元）、「IRIS富士山強氣泡水」（原價30元），7月21日起至8月10日買1送1。

▲「Pollapo葡萄風味冰沙」、「Pollapo百香風味冰沙」原價186元，7月18日起至8月10日買1送1
▲「Pollapo葡萄風味冰沙」、「Pollapo百香風味冰沙」7月18日起至8月10日買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲飲品有買1送1、多件組合價等優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲飲品有買1送1、多件組合價等優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
自7月7日起起至9月7日活動期間，只要持福利卡購買飲料、冰品（不含線上購物、部分指定商品），筆每滿40元即可獲得1積分，只要使用3積分或8積分就可加價換購蠟筆小新商品1款，換購至9/21為止。聯名商品主打餐具、盤碟、雙碗，各種組合拼出不同圖案，不只實用更增添趣味性；還有大玩變裝的鱷魚阿山小新晴雨傘、動感超人小新玩偶抱枕。

📍馬口鐵盒餐具三件組：8積分+129元、3積分+159元
📍造型盤碟兩件組，共4款隨機出貨：8積分+139元、3積分+179元
📍角色互動雙碗組，共4款隨機出貨：8積分+139元、3積分+179元
📍自動開收晴雨傘，共2款：8積分+249元、3積分+299元
📍變形玩偶抱枕，共2款：8積分+449元、3積分+499元（玩偶、抱枕任意變換）

▲馬口鐵盒餐具三件組：8積分+129元、3積分+159元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲馬口鐵盒餐具三件組：8積分+129元、3積分+159元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲造型盤碟兩件組，共4款隨機出貨：8積分+139元、3積分+179元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲造型盤碟兩件組，共4款隨機出貨：8積分+139元、3積分+179元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲造型盤碟兩件組，共4款隨機出貨：8積分+139元、3積分+179元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲角色互動雙碗組，共4款隨機出貨：8積分+139元、3積分+179元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲自動開收晴雨傘，8積分+249元、3積分+299元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲自動開收晴雨傘，8積分+249元、3積分+299元。（圖／記者鍾怡婷攝）
另外，7-11自7月10日起，推出「迪士尼100周年系列集點送」，攜手法國潮牌PALLADIUM、犀牛盾、福部屋、野獸國、VACANZA飾品、美國CORKCICLE、大同電器等7大品牌推出近50款周邊。7月10日起消費不限金額搶先加價購，7月17日開始要集點才能加價購。

📍PALLADIUM X 30L大容量旅行袋：不限金額+799元；集滿6點+799元
📍限量PALLADIUM X 斜背小方包：不限金額+399元；集滿6點+399元
📍PALLADIUM X斜背隨身小包：消費不限金額+299元；集滿6點+299元
📍PALLADIUM |犀牛頓透明手機殼：消費不限金額+999元；集滿6點+999元
📍URDU福部屋幸運公仔：不限金額+319元；集滿6點+319元
📍URDU福部屋幸運公仔套組：消費不限金額+2552元；集滿6點+2552元
📍野獸國炫彩造型可動公仔：不限金額+1099元；集滿6點+1099元
📍CORKCICLE真空啜飲355ML：不限金額+799元；集滿6點+799
📍CORKCICLE真空易口瓶475ML：不限金額+999元；集滿6點+999
📍VACANZA純銀祈願手鍊：不限金額+899元；集滿6點+899
📍VACANZA純銀單鑽手鍊：不限金額+999元；集滿6點+999
📍VACANZA皮革鑰匙圈：不限金額+299元；集滿6點+299
📍餐廚家電：大同11人份電鍋+4799元；大同6人份微電腦電子鍋+2699元；米奇曜黑電陶爐組+699元；米奇曜黑食物調理機+699元

▲PALLADIUM斜背小方包、斜背隨身小包。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲PALLADIUM斜背小方包、斜背隨身小包。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲PALLADIUM |犀牛頓透明手機殼。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲PALLADIUM |犀牛頓透明手機殼。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲URDU福部屋幸運公仔套組。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲URDU福部屋幸運公仔套組。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲野獸國炫彩造型可動公仔。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲野獸國炫彩造型可動公仔。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Corkcicle三層真空易口瓶。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Corkcicle三層真空易口瓶。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Corkcicle三層真空啜飲杯。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Corkcicle三層真空啜飲杯。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲米奇曜黑電陶爐組、大同11人份電鍋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲米奇曜黑電陶爐組、大同11人份電鍋。（圖／記者鍾怡婷攝）

7-11賣迪士尼福袋！7款開箱搶先看：送咖啡買1送1券、抽336萬BMW

7-11新門市有思樂冰！「設59元專區」超好買　手搖慶開幕也買1送1

7-11咖啡變超大杯！全台門市推「巨無霸900ml」　全家拿鐵買2送1

全台通路激省／全聯越光米「買1送1」　家樂福衛生紙、牙膏買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀