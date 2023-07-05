《地獄里長》涉3起MeToo案件 導演瞿友寧嘆：我太會找人
林哲熹、嚴正嵐主演的《地獄里長》捲入演藝圈3起Me too案件，許傑輝遭控性騷擾退出演藝圈、導演游智煒因性騷擾指控遭除名處分、客串一角的郭源元也出面指控陳建州（黑人）侵犯未遂，對此，導演瞿友寧今（5）日出席首映會，被問到劇組好幾個話題人物，他自嘲：「是我太會找（人）了嗎？」
記者羅凌筠/台北報導
被指控性騷擾的導演游智煒，瞿友寧表示是透過友人介紹，起初根本不認識，想說給年輕導演機會，「他大部分時間在我旁邊，看我怎麼拍，有1、2天我離開，他代班2、3天，但都不是很重要的戲，過程中也剪掉了，都是過場戲。」
而許傑輝飾演王彩樺的老友，看著林哲熹長大，瞿友寧說：「輝哥比較難剪掉，有些我會用，在不影響劇情的情況下剪掉，但不能因為剪掉輝哥影響其他人付出，簡化他的戲，對他來講已經是懲罰，我也跟他聊過，很多事情當下，可能都不一定知道自己多麼錯誤，他現在也在接受懲罰。」問及許傑輝對被刪戲怎麼看？瞿友寧說：「他尊重我的決定。」
有「微風女神」之稱的郭源元，劇中飾演隆宸翰助理，和男女主角林哲熹、嚴正嵐對戲比較多，瞿友寧說：「前一陣子事情剛發生，我身為監製跟導演，我都會稍微關心成員，包括郭源元也關心，請她加油，再多的我也沒辦法對他們討論。」而王彩樺是NONO、朱海君的媒人，對於NONO涉及Me too指控，她說：「都是朋友，該面對的錯誤，就是要去承受，好好處理。」