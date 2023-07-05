為超高齡社會做準備　韓國關閉近萬間托兒所、增設大量養老機構

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韓國目前是世界上人口高齡化速度最快的國家之一，同時也是世界上生育率最低的國家，去年的新生兒僅有24.9萬人，總生育率0.78雙創歷年新低。
專家表示，韓國自2015年以來出生率節節下滑，2020年開始出現死亡人數大過出生人數的「生不如死」現象，這與韓國近年的生活成本上升、薪水增長停滯、年輕一代對工作和婚姻的態度轉變，以及對於國家社會的前景感到失望與幻滅有關。
韓國總統尹錫悅去年9月曾透露，韓國政府在過去16年來，為了應對少子化已經投入超過2000億美元的支出，但卻沒有奏效。人口結構的轉變似乎已經不可逆，由於學齡兒童減少，許多學校紛紛關閉，大城市內廢棄的學校變成攝影師朝聖的景點。
而日益老化的人口也對社會的照護體系帶來負擔，龐大的醫療相關支出讓老年人口承受經濟重壓。韓國是經濟合作與發展組織（OECD）成員國裡老人貧困率最高的國家，65歲以上的老人有超過40％處於「相對貧困」，也就是收入低於全國家庭可支配收入中位數的一半。
OECD在2021年的報告中指出，韓國的養老金制度尚不成熟，目前老年人能領到的養老金仍然很少。近年迅速增加的養老機構，某種程度上能夠緩解老年人口面臨的困境，但對於整體社會來說，隨著年輕勞動人口持續下降，支持醫療保健與社福體系的核心力量正在萎縮，長期而言將成為韓國的一大隱憂。