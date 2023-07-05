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為超高齡社會做準備　韓國關閉近萬間托兒所、增設大量養老機構

▲韓國保健福祉部6月底公布一系列數據，自2017年以來，韓國托兒所減少了近1萬間，而同一時間，養老機構則是增加了超過1萬3千間，以適應社會因少子化和高齡化造成的人口結構變化。圖為首爾街景資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國保健福祉部6月底公布一系列數據，自2017年以來，韓國托兒所減少了近1萬間，而同一時間，養老機構則是增加了超過1萬3千間，以適應社會因少子化和高齡化造成的人口結構變化。圖為首爾街景資料照。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

韓國保健福祉部6月底公布一系列數據，自2017年以來，韓國托兒所減少了近1萬間，而同一時間，養老機構則是增加了超過1萬3千間，以適應社會因少子化和高齡化造成的人口結構變化。而這也再次反映出，韓國政府近年針對少子化推出的諸多助孕政策並不成功。

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根據《CNN》報導，韓國保健福祉部公布的數據顯示，在2017年，韓國有超過4萬間托兒所，而到了2022年底只剩下3萬900間。同一期間，養老機構則是從7萬6千間，增加到8萬9643間，此消彼長的態勢十分明顯。保健福祉部的統計數據包括了公托和私托，而養老機構則是涵蓋養老院、老人專科醫院、老人福利中心等提供老人服務和照顧的設施。

韓國目前是世界上人口高齡化速度最快的國家之一，同時也是世界上生育率最低的國家，去年的新生兒僅有24.9萬人，總生育率0.78雙創歷年新低。

專家表示，韓國自2015年以來出生率節節下滑，2020年開始出現死亡人數大過出生人數的「生不如死」現象，這與韓國近年的生活成本上升、薪水增長停滯、年輕一代對工作和婚姻的態度轉變，以及對於國家社會的前景感到失望與幻滅有關。

韓國總統尹錫悅去年9月曾透露，韓國政府在過去16年來，為了應對少子化已經投入超過2000億美元的支出，但卻沒有奏效。人口結構的轉變似乎已經不可逆，由於學齡兒童減少，許多學校紛紛關閉，大城市內廢棄的學校變成攝影師朝聖的景點。

而日益老化的人口也對社會的照護體系帶來負擔，龐大的醫療相關支出讓老年人口承受經濟重壓。韓國是經濟合作與發展組織（OECD）成員國裡老人貧困率最高的國家，65歲以上的老人有超過40％處於「相對貧困」，也就是收入低於全國家庭可支配收入中位數的一半。

OECD在2021年的報告中指出，韓國的養老金制度尚不成熟，目前老年人能領到的養老金仍然很少。近年迅速增加的養老機構，某種程度上能夠緩解老年人口面臨的困境，但對於整體社會來說，隨著年輕勞動人口持續下降，支持醫療保健與社福體系的核心力量正在萎縮，長期而言將成為韓國的一大隱憂。

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