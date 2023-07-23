獨／「最美蘭花精」難忘巨蟹座男友！張雅涵嘆：很久沒有人追了

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近年來以啦啦隊女孩身分頻頻亮相的雅涵，對演戲依舊充滿熱忱，喜愛也十分享受這份工作，未來無論是台語劇還是國語劇，雅涵都很積極地想要嘗試，而一談到當初爆紅的蘭花精，她則認為自己非常幸運，「那對我來說就是很好的機會，很幸運在這角色受到很多肯定。」
熱愛古裝劇的雅涵，現在反而嚮往反派角色，一直很想嘗試演「壞女人」，她興奮地說：「因為我常給別人都是可愛的形象，覺得這樣的角色對我來說非常具有挑戰性，也可以讓大家看到我另一面的個性。」而在歌唱方面，雅涵持續努力，甚至抽出時間上課精進自我。
目前已經發行3首單曲的雅涵，更喊話要以推出整張專輯為目標。此外，在今年8月的「靠山發浪音樂祭」的表演，雅涵也有參與，她相當期待，「這是一個全新突破自己的挑戰，我自己也很期待能帶給粉絲一場精彩的演出！」
自爆很久沒有追求者 至今難忘巨蟹前男友
在舞台上光鮮亮麗，看似身邊不乏追求者的雅涵竟爆料：「其實我已經很久沒有追求者了！」她充滿感慨地說，「大家好像都認為公眾人物會有很多追求者，但真的不是，可能就因為這樣，反而好像會讓許多人覺得機會渺茫，沒有什麼追求的動力吧！」
雅涵大方在《NOWnews今日新聞》首度公開理想型，原來她喜歡陽光、貼心又成熟的男生。因為有養貓的緣故，她強調最重要的條件就是「要喜歡小動物」。而被問到有沒有最難忘的一段戀情，雅涵則分享，其實她曾有位巨蟹座的男朋友，「他真的非常照顧我，我們在一起三年，但後來因為彼此的觀念逐漸不同後就分開了...」至今仍讓她充滿遺憾。
認與林襄有競爭關係 雅涵：我們各司其職
雅涵上有師姐林襄，下有師妹霖霖，她認為3人之間多多少少會有競爭，但她從來不擔心自身人氣受到影響，「我們3個人從外型到個性大不相同，發現其實在一起工作時，我們是很互補的，各司其職。」雅涵表示，有了她們在身邊，自己也會感到很安心，「我自己工作時，也會做好自己，展現自己的特色，也不想因為想太多而亂了思緒。」
而被問到如何維持體態，雅涵則是先感謝媽媽，天生就給了她很好的條件，讓她不太有容貌焦慮的問題。雅涵也分享自身經驗，在身材的部分，她盡力每周維持1到2天的健身，平時也不會肆無忌憚的亂吃，會控制飲食，「我認為最重要的還是多喝水！」、「除了天生以外，後天的維持真的很重要！」
現今跨足多項領域的雅涵，目前還是租屋族，月收入則要看每個月的工作量多寡來決定，雖然收入不固定，但她已經有慢慢地在規劃買房，還在努力工作賺錢中。雅涵說，保守型投資的她也有買一些基金理財，不過繁忙之餘，她不忘安排出國放鬆的旅程，好讓自己充電，達到勞逸結合的效果。