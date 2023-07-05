「最美魚販」劉心語幼時遭鄰居性騷擾！呼籲：保持安全距離

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至於剛出道時，劉心語透露，有一次等錄影時，臀部被一隻手滑過去，「當下直接從腳底發麻到頭頂，還來不及反應錄影就開始了。」事後回想反而是檢討自己，覺得是不是自己太敏感、或是自己以後要更保護自己，「我也不知道這算嗎？還是也許是不小心的，我自己太敏感了。」
劉心語呼籲，不管男女都要時刻提高警覺，保持安全距離以策安全才是上上策，「不要給別人任何機會危害到自己，否則這麼主觀意識的事情最後也很可能變成羅生門。」也提醒：「在職場中不用顧慮別人而忽略自己不舒服的感受，有一就有二，當下勇敢說出不舒服也能避免二次傷害。」
劉心語這次推出新歌〈不知不覺愛上你〉，她分享自己的愛情觀屬於一見鍾情型，還沒有日久生情的例子過，自爆個性很固執，「認定了就會喜歡非常久，即便對方有缺點，在我眼裡也會全部化為優點」，又說被迷到後，雖然不敢太主動，「但我會投其所好讓對方對我也產生好感度，然後明顯主動給對方機會，釋出『我也喜歡你』的訊息！」還得意目前零失誤過，每出擊必勝利。
被問到理想型，劉心語表示外型身高不在意，「但不能太瘦或太多肌肉，甚至有一點點肚子也不錯！」並強調：「心理或生理年齡都一定要比我大，5至10歲以內都可以。」此外，劉心語更重視人品，「喜歡孝順、成熟、獨立有想法、有一個讓我崇拜一輩子的優點！」最後希望對方是喜歡運動的。
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