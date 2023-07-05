黃國昌畸零菜園地變停車場？新北市府：經查該路段無收費停車場
民進黨新北市議員張錦豪今（5）日於臉書發文披露，時代力量前立委黃國昌與其女兒持有位在汐止的2塊畸零地，現狀為停放數十台車輛，沒有申請停車場登記證，可能也違反土地使用及逃漏稅。對此，新北市政府交通局也火速前往會勘了解，並回文給詢問的民進黨新北市議員邱婷蔚，表示經查該路段無申設收費停車場資料或記錄，讓邱婷蔚也火大將公文貼在臉書發文回擊，消遣若大家有看到任何收費停車場，是眼睛業障重！
記者吳嘉億／新北報導
張錦豪今日在廣播節目中談到，汐止區水源路二段的停車場為黃國昌女兒及黃國昌共同持有，經他調查，該址去年以來是作為月租停車場使用，對外出租車位。
張錦豪的文章中標記「讓大家看看黃國昌的種菜畸零地」，貼上該處的現況照片，指出黃國昌號召大家為居住正義上凱道遊行，名下23筆土地經比對，卻發現停車場跟荒地，其中水源路這裡大約有20至25個停車位，如果以每月3000元計算，平均停車場月收有6至7萬元。
邱婷蔚在下午也貼出新北市政府交通局公文，標記消遣黃國昌說他的地都是畸零地，說都是在種菜，而根據新北市政府的回覆「汐止水源路二段上沒有申請設立任何收費停車場」，說到若是大家看到有任何收費停車場，那是眼睛業障重。
針對土地是否違反使用規定，新北市農業局表示，經查該地號土地使用分區為都市計畫區保護區，再依照片顯示現場有鋪面及停車使用，後續將盡快邀集城鄉局、交通局、地政事務所相關單位辦理會勘釐清。
新北市城鄉局也回應，市府於昨日接獲民眾陳情，後續將速與相關單位至現地會勘，倘確屬作為停車場使用，且未向主管機關進行合法申請，將依都市計畫法79條裁處，最重可裁罰6至30萬罰鍰。