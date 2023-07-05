《拳上》Toyz大戰鍾培生！賽前票房遭看衰 小巨蛋現場人潮曝光了
《拳上2023終於之戰》今（5）日在台北小巨蛋火熱開打，然而原本在開打前，票房曾遭外界一度看衰，不過今日在小巨蛋現場，在晚間19點30分整，座位已經8成滿，還有觀眾陸續在進場中。
記者潘毅/綜合報導
本次《拳上2023終於之戰》找來各路私下有恩怨的網紅、名人等，組成各大對戰組合，讓雙方在擂台上靠真實力比出勝負。其中本次賽事主打的對決，就是英雄聯盟前世界冠軍劉偉健（Toyz）與香港電競教父鍾培生。
雙方恩怨要追溯到10年前，Toyz在2012年率領台北暗殺星(TPA）拿下英雄聯盟世界冠軍後，就被鍾培生招攬，前往香港的HKES電競戰隊成為明星主力，沒想到雙方合作了一段時間後，在2015年因合約發生歧見，Toyz更一度遭到「冷凍」，後續此事件鬧上法院纏訟5年，最終法院宣判Toyz需支付210萬港幣的違約金（約台幣800萬）。後續雙方私下恩怨依舊沒有因為官司而化解。
而在昨（4）日的賽前過磅記者會中兩人前往舞台中央拍攝對峙動作時，鍾培生突然一巴掌甩在Toyz臉上，還沒等對方反應過來，又把Toyz推開。新仇舊恨再加一筆，也讓觀眾格外期待今日的最終結果會是如何。