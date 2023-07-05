明台北遇極端高溫！全台「17縣市」高溫示警　專家揭颱風生成時機

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西南風影響，臺東縣地區有焚風發生的機率，明日白天花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。臺北市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。
基隆市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、臺中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、臺東縣地區有連續出現36度高溫的機率。新竹縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號，請注意。
氣象專家賈新興從美國模式預報分析，從7月12日開始要留意熱帶系統發展及移動趨勢，如果颱風、熱帶氣壓生成，預估在7月16日至23日往台灣方向前進，目前預估有兩種路徑走向，一為往台灣東方靠近，第二種會從台灣南海靠近，不過由於時間還早，路徑走向、生成機率變化大，民眾可進一步關注最新熱帶系統發展動態。
中央氣象局預報員張承傳則表示，7月11日生成的熱帶系統，從目前現有資料看來，沒有明顯的訊號會生成颱風，但預估會由東向西往台灣靠近，讓午後雷陣雨機率提高，氣象環境不穩定，下週會繼續觀察是否會發展為今年第4號颱風泰利，現在看來不確定性還太大。
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