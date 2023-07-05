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明台北遇極端高溫！全台「17縣市」高溫示警　專家揭颱風生成時機

▲天氣配圖、氣象配圖、高溫、夏天、太陽、晴天、馬路、街景。（圖／記者陳明中攝）
▲天氣配圖、氣象配圖、高溫、夏天、太陽、晴天、馬路、街景。（圖／記者陳明中攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

中央氣象局預報員張承傳指出，明（6）日太平洋高壓會再增強，除了新竹高溫34度外，桃園以北平均高溫37度，花蓮、台北有38度極端高溫機率，其他地區則在36度，東南部要留意焚風，各地都是晴到多雲，僅山區有零星午後雨。此外，氣象專家賈新興從美國模式預報分析，4號颱風泰利有望在7月12日開始發展，並在16日至23日往台灣方向前進，不過由於時間太遠，生成機率、路徑變化仍相當大。

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明（6）日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖晴朗炎熱，午後山區有零星短暫雷陣雨；桃園以北地區及花東縱谷有37度以上高溫發生的機率；東南部地區易有焚風發生，全台高溫狂燒的天氣型態，要一直到下週一（10日）水氣增多，氣溫才會逐漸下降。並且，今（5日）晚至明日苗栗以北沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有8至9級強陣風。

▲明天全台17縣市發高溫示警。（圖／氣象局）
▲明天全台17縣市發高溫示警，有連續出現38度極端高溫的機率。（圖／氣象局）
西南風影響，臺東縣地區有焚風發生的機率，明日白天花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率臺北市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

基隆市地區、新北市地區、桃園市地區、苗栗縣地區、臺中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義市地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、臺東縣地區有連續出現36度高溫的機率。新竹縣地區、嘉義縣地區、宜蘭縣地區為黃色燈號，請注意。

▲歐洲模式預測16日起至23日，熱帶性低氣壓通過300km範圍內機率。（圖／）
▲歐洲模式預測16日起至23日，熱帶性低氣壓通過300km範圍內機率。（圖／氣象專家賈新興YouTube）
氣象專家賈新興從美國模式預報分析，從7月12日開始要留意熱帶系統發展及移動趨勢，如果颱風、熱帶氣壓生成，預估在7月16日至23日往台灣方向前進，目前預估有兩種路徑走向，一為往台灣東方靠近，第二種會從台灣南海靠近，不過由於時間還早，路徑走向、生成機率變化大，民眾可進一步關注最新熱帶系統發展動態。

中央氣象局預報員張承傳則表示，7月11日生成的熱帶系統，從目前現有資料看來，沒有明顯的訊號會生成颱風，但預估會由東向西往台灣靠近，讓午後雷陣雨機率提高，氣象環境不穩定，下週會繼續觀察是否會發展為今年第4號颱風泰利，現在看來不確定性還太大。

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