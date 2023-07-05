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快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

▲李玟親姐在臉書發文透露，李玟於日前輕生，經過搶救後於今（5）日稍早離世。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟親姐在臉書發文透露，李玟於日前輕生，經過搶救後於今（5）日稍早離世。（圖／翻攝李玟微博）

記者吳雨婕/綜合報導

CoCo李玟今年2月時由於先天性左腿缺陷入院動手術，沒想到今（5）日稍早傳出李玟輕生身亡，享年48歲，消息震驚各界。李玟的姊姊Nancy在臉書發文證實此事，提到李玟幾年前患上抑鬱症，近日病況急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，於今天稍早離世。

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李玟的姊姊Nancy在臉書發文提到：「致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們：我們懷着極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息，CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。」

▲李玟性感辣照曝光。（圖／翻攝李玟微博）
▲▼李玟過世。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟超美婚紗照曝光。（圖／翻攝李玟微博）
 
Nancy透露，原本今年是李玟出道的30周年，29年來李玟用勁歌熱舞帶給大家快樂與驚喜，更努力為華人歌手在國際歌壇開拓新天地，「一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。」

Nancy表示：「作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！現在，我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這位老人家祈福同時也給我們時間和私人空間去療傷！」

Nancy在文末提到：「最後，再次感謝醫護人員全程盡心盡力的搶救及照顧。 同時希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願 - 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。CoCo在世間儘管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！」


Nancy臉書全文：

致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們：

我們懷着極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息：CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

2023年本應是CoCo出道30週年，29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。

作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！現在，我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這位老人家祈福同時也給我們時間和私人空間去療傷！

最後，再次感謝醫護人員全程盡心盡力的搶救及照顧。 同時希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願 - 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。

CoCo在世間儘管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！

Carol & Nancy 泣告


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