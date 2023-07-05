法國暴動後　開槍警察收到的捐款是死亡非裔少年的4倍！再掀爭議

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雖然法國極右派政黨「國民聯盟」的領袖勒龐（Marine Le Pen），針對此事發言時顯得十分謹慎，強調「任何人都無法對一個17歲青少年的死無動於衷」，不過馬利耶爾認為，勒龐的克制只是為了爭取中間選民的認同，「這就是政治，將一個悲劇性社會事件工具化，試圖用它來獲得政治加分」。
除了極右派的大力支持，對警察家人的高額捐款也反映出，主流社會對於治安惡化的憂心。居住在馬賽的學者·唐寧（Joseph Downing）表示，極右派的主張能夠獲得主流社會共鳴，就是因為提到了安全，許多法國國民在日常生活中的不安全感正在加劇，法國各地都有人在抱怨治安惡化，而騷亂又掀起了人們對於治安惡化的痛苦回憶，這樣的情感便進而激發出人們對於警察的支持。
唐寧指出，從這兩項捐款活動的比較也能看出法國社會的差異有多大，很多上街支持非裔少年的人，或許無力捐款、或許不熟悉捐款網站「GoFundMe」；反之，那些支持警察的人，則是更加富裕的一群人，而且也更習慣於參與政治動員。
唐寧認為，從年金改革到非裔少年之死，總統馬克宏任內爆發兩次嚴重的全國大規模騷亂，已經大大削弱了他的政治影響力，馬克宏如今的形象就是與法國人民脫節，在國際間出訪時比在國內更自在。唐寧批評馬克宏，在外交場合講些譁眾取寵的話很容易，但要實際處理國內社會的複雜、棘手問題，卻相當困難。