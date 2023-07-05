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法國暴動後　開槍警察收到的捐款是死亡非裔少年的4倍！再掀爭議

▲因為17歲非裔青少年之死，法國各地掀起騷亂抗議。如今暴動趨於平靜，但法國社會捐款給警察的金額是捐給死亡少年的4倍，又再引發討論。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲因為17歲非裔青少年之死，法國各地掀起騷亂抗議。如今暴動趨於平靜，但法國社會捐款給警察的金額是捐給死亡少年的4倍，又再引發討論。資料照片。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

法國一名17歲非裔少年奈爾（Nahel）上月27日在巴黎郊區遭到員警射殺，引發全國各地騷亂，示威暴動延燒了數天才趨於平靜。法國民間同時發起了兩項捐款活動，一項是捐款給奈爾的家人，一項是捐款給開槍員警的家人，而截至5日凌晨，捐款給員警的已募得160萬歐元、而捐款給奈爾家的卻只募得40萬歐元，相差了足足4倍。對警察的支持遠遠超過被射殺的非裔少年，某種角度來說，這已經說明了法國社會存在何種問題。

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根據《CNN》報導，給員警家人的捐款活動是由法國極右派發起，在活動之初就被質疑動機可議。倫敦大學學院（UCL）的法國政治學教授馬利耶爾（Philippe Marlière）表示，非裔少年之死引發的動亂，激起了法國極右派的典型反應，那就是責怪法國多元文化主義失敗，批評移民不想融入法國社會、不尊重國家。而對於警察家人的大量捐款，就是這些極右派用行動在表明對抗議者的不滿。

雖然法國極右派政黨「國民聯盟」的領袖勒龐（Marine Le Pen），針對此事發言時顯得十分謹慎，強調「任何人都無法對一個17歲青少年的死無動於衷」，不過馬利耶爾認為，勒龐的克制只是為了爭取中間選民的認同，「這就是政治，將一個悲劇性社會事件工具化，試圖用它來獲得政治加分」。

除了極右派的大力支持，對警察家人的高額捐款也反映出，主流社會對於治安惡化的憂心。居住在馬賽的學者·唐寧（Joseph Downing）表示，極右派的主張能夠獲得主流社會共鳴，就是因為提到了安全，許多法國國民在日常生活中的不安全感正在加劇，法國各地都有人在抱怨治安惡化，而騷亂又掀起了人們對於治安惡化的痛苦回憶，這樣的情感便進而激發出人們對於警察的支持。

唐寧指出，從這兩項捐款活動的比較也能看出法國社會的差異有多大，很多上街支持非裔少年的人，或許無力捐款、或許不熟悉捐款網站「GoFundMe」；反之，那些支持警察的人，則是更加富裕的一群人，而且也更習慣於參與政治動員。

唐寧認為，從年金改革到非裔少年之死，總統馬克宏任內爆發兩次嚴重的全國大規模騷亂，已經大大削弱了他的政治影響力，馬克宏如今的形象就是與法國人民脫節，在國際間出訪時比在國內更自在。唐寧批評馬克宏，在外交場合講些譁眾取寵的話很容易，但要實際處理國內社會的複雜、棘手問題，卻相當困難。

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