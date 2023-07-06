極端高溫來了！熱衰竭4症狀 「中暑死亡率8成」：這時段別外出
極端高溫來了！7月短短4天就已經有101人因為熱傷害就醫，對此國健署提醒，如果大量出汗，甚至出現頭痛、說話喘、臉色蒼白等4症狀，很可能就是熱衰竭，嚴重時就會變成中暑，不趕快處理恐引發休克，中暑死亡機率高達80%，建議盡量避開上午10點至下午2點的時段外出。
記者徐銘穗/綜合報導
高溫炎熱狀態持續，國民健康署署長吳昭軍提醒，除了要適時補充電解質，避免脫水、低血鈉、抽筋等狀況，也建議盡量避開上午10點至下午2點的時段或高溫炎熱時進行戶外活動外，更應牢記從頭到腳5裝備：「寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣衣物、擦防曬乳、自備水瓶並休息降溫」，以避免熱傷害威脅。
國健署指出，常見的熱傷害包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭和中暑，其中以中暑為最需要小心的症狀。一般來說如果在高濕熱環境下長時間活動時因流汗過多，出現大腿、小腿與手臂疼痛痙攣可能就是熱痙攣應盡快接受治療。
如果因為流汗過多，未適時補充水分或電解質而導致的血液循環衰竭，常出現大量出汗、疲倦、身體全身無力、頭暈、頭痛、說話喘、血壓降低、臉色蒼白等症狀就是熱衰竭，嚴重時就會變成中暑。
國健署指出，中暑是皮膚因體溫調節中樞調節功能失常而無法散熱而呈乾燙潮紅狀態，患者此時會出現意識不清且體溫超過40°C，最後造成中樞神經異常，若不盡速處理可能會引發休克、心臟衰竭、心跳停止、多重器官衰竭、橫紋肌溶解、瀰散性血管內凝血等致命的併發症，甚至死亡，中暑患者的死亡機率約為30%-80%。