曾莞婷20歲買房！自曝省錢絕招：用超商關東煮清湯泡麵
曾莞婷新戲《省省吧！我家富貴發》探討買房置產，理財有道的曾莞婷透露從20歲就擁有自己的第一間小套房，「所以我對買房是從小就非常有觀念的。」她認為所有東西都會「漲」，「買房子可以抗通膨！」她過去也為了置房產而節省度日，「只吃便利超商的食物果腹，像是拿關東煮的湯來泡麵，這些我都有試過！」
記者羅凌筠/綜合報導
曾莞婷在家庭影集《省省吧！我家富貴發》飾演三寶媽，與郭子乾、余晉、胡智強、陳昭妃共組一家五口，這家人為圓夢買房想盡辦法省吃儉用，種種省錢行徑讓人大開眼界，曾莞婷為符合劇中「三寶媽」形象，剪去留了20多年的長髮，她坦言：「現在心情很徬徨，不知道自己剪短以後會是大家心目中的那個樣子嗎？」
曾莞婷自出道以來始終以亮麗長髮出現在螢光幕前，她回憶從國中以後再也沒留過短髮，這次為了演出「母親」角色一口氣剪髮近30公分，面對這麼大的轉變，她表示：「希望大家也會喜歡我的新造型！」工作人員看到她的新髮型後，稱讚激似宋慧喬在《黑暗榮耀》的鮑伯頭。剪下來的秀髮是否會留下做紀念？她笑回：「現在已經學會斷捨離了！」
曾莞婷在《省省吧！我家富貴發》變身為「家計精算天后」，和老公郭子乾為存錢買房，帶領3個孩子一起進行「省錢大作戰」，擁有超強心算能力的她隨時都能計算出電費、水費，她笑言自己私下也有省錢秘訣：「因為我是金牛座，本來就很會算，但是我都計較在小錢上面。」她聽聞電費費率因時間有異，「6點以後才開冷氣、洗衣服，使用耗電量比較強的家電。」