駁斥伊朗享有波斯灣天然氣田　沙國宣稱與科威特共有

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在沙烏地發表這項聲明的前一天，科威特再度邀請伊朗參與關於雙方海上邊界的會談。
這項天然氣田爭議可以回溯到1960年代，當時伊朗和科威特核發重疊的近海開採特許權。這塊天然氣田可開採蘊藏量預估約2200億立方公尺。
儘管伊朗反對，科威特和沙烏地去年簽定一項協議，聯合開發這處天然氣田。伊朗批評這項協議「非法」。
伊朗國家石油公司（National Iranian Oil Company）常務董事麥赫（Mohsen Khojsteh Mehr）上週表示，已「完全就緒準備開始鑽探亞拉什油田暨天然氣田」。
根據伊朗國營媒體報導，他說：「伊朗國家石油公司董事會已獲得可觀的資源，執行開發計畫。」
伊朗和科威特多年來針對兩國之間的海上邊界爭議舉行談判，均以失敗告終。雙方海上邊界爭議區域的天然氣蘊藏豐富。
由於沙烏地和科威特共享區域海上石油和天然氣蘊藏後，沙國也成了爭議中的一方。
伊朗2001年鑽探這處天然氣田，引發科威特和沙烏地達成一項海上邊界協議，載明兩國共同開發這處近海區域。
今年3月，沙烏地和伊朗在中國斡旋下同意恢復雙邊外交關係，這兩個中東大國之間降低緊張關係的希望隨之升高。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120705