快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟離世！家人痛曝她「抑鬱纏身」多年　回顧因憂鬱症殞落的明星

▲知名女星COCO李玟傳出輕生過世的消息，今（5）日她的親姐也在臉書證實了。（圖／李玟臉書）
▲知名女星COCO李玟傳出輕生過世的消息，今（5）日她的親姐也在臉書證實了。（圖／李玟臉書）

記者潘毅/綜合報導

知名女星COCO李玟傳出輕生過世的消息，今（5）日她的親姐也在臉書證實「CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生」，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭，消息震撼華語娛樂圈。

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《社團法人台灣自殺防治學會》資料顯示，2022年台灣的自殺死亡人數共3787人，死因排名第十二位，如何強化心理健康，防治國人因憂鬱症而輕生，已是亟需解決的社會問題。

因憂鬱症「殞落的明星」回顧

🔹張國榮
香港歌手「永遠的哥哥」張國榮，其演藝生涯獲獎無數，是華語娛樂圈傳奇歌手。不過他在2003年4月1日當日晚間18時43分，從香港文華東方酒店24樓跳下自殺。墜樓現場留有張國榮遺書，他在遺書中坦承自己「長時間受情緒困擾」。

▲今是張國榮逝世20週年忌日。（圖／翻攝自唐鶴德IG）
▲香港歌手「永遠的哥哥」張國榮，其演藝生涯獲獎無數，是華語娛樂圈傳奇歌手。（圖／翻攝自唐鶴德IG）
🔹于楓
台灣女歌手于楓，在1980年代以《愛在旋轉》一曲成名，之後往主持與戲劇發展，感情生活也十分豐富，育有一子黃華倫。不料在1996年10月25日，于楓飽受情感問題困擾，在台北市自家的臥室輕生，被兒子發現後送醫急救；經過台大醫院六天急救後，仍因為多重器官衰竭宣告不治，享年34歲。

▲台灣女歌手于楓，在1980年代以《愛在旋轉》一曲成名，之後往主持與戲劇發展，感情生活也十分豐富。（圖／翻攝YT）
▲台灣女歌手于楓，在1980年代以《愛在旋轉》一曲成名，之後往主持與戲劇發展，感情生活也十分豐富。（圖／翻攝YT）
🔹艾成
馬來西亞華裔歌手艾成，參加《超級偶像》第二季後在台灣闖出知名度，更在台灣發展相當順利，戲劇、節目主持都有他的身影，並與女星王瞳在2020年結婚。艾成也曾透露，自己遭憂鬱症病，曾有數次輕生的念頭，幸虧王瞳與身邊朋友照顧才得以好轉。不料2022年8月17日，艾成從新北市蘆洲的七樓住家墜樓當場身亡，享年40歲。

▲艾成臉書上傳「從天上來的聲音」歌曲，網友發現艾成與王瞳的「77浪漫巧合」。（圖／翻攝自臉書 艾成的異想世界）
▲馬來西亞華裔歌手艾成。（圖／艾成的異想世界臉書）
🔹歡歡
台灣女星歡歡(于佳卉)曾與憂憂（蔡雨倫）合組「憂歡派對」偶像團體，後續也轉往戲劇圈發展，有不少代表作品。2014年6月1日，歡歡被發現在台中北區的租屋住處輕生，享年43歲。弟弟于佳民當時也坦言，姐姐歡歡有憂鬱症，就醫服藥已3個月。

🔹江明學
有「翻唱王子」之名的江明學，在1989年翻唱陳淑樺的〈秋意上心頭〉大賣座，也在星馬以翻唱的〈萍聚〉走紅。不料中年後因唱片業蕭條星路不順，江明學轉往主持界發展。

▲2019年3月，江明學在臉書透露自己有服用安眠藥助眠的習慣，也透過服藥治療憂鬱症及躁鬱症。沒想到同年6月8日，就傳出租屋處輕生消息。（圖／翻攝臉書）
▲2019年3月，江明學在臉書透露自己有服用安眠藥助眠的習慣，也透過服藥治療憂鬱症及躁鬱症。沒想到同年6月8日，就傳出租屋處輕生消息。（圖／翻攝臉書）
2019年3月，江明學在臉書透露自己有服用安眠藥助眠的習慣，也透過服藥治療憂鬱症及躁鬱症。沒想到同年6月8日，江明學因欠繳房租多日，欲催繳房租的房東找不到江明學，房東在6月18日會同警方、消防隊前往江明學的租屋處破門，才發現江明學已經輕生身亡。

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