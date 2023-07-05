李玟離世！家人痛曝她「抑鬱纏身」多年　回顧因憂鬱症殞落的明星

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因憂鬱症「殞落的明星」回顧
🔹張國榮
香港歌手「永遠的哥哥」張國榮，其演藝生涯獲獎無數，是華語娛樂圈傳奇歌手。不過他在2003年4月1日當日晚間18時43分，從香港文華東方酒店24樓跳下自殺。墜樓現場留有張國榮遺書，他在遺書中坦承自己「長時間受情緒困擾」。
🔹于楓
台灣女歌手于楓，在1980年代以《愛在旋轉》一曲成名，之後往主持與戲劇發展，感情生活也十分豐富，育有一子黃華倫。不料在1996年10月25日，于楓飽受情感問題困擾，在台北市自家的臥室輕生，被兒子發現後送醫急救；經過台大醫院六天急救後，仍因為多重器官衰竭宣告不治，享年34歲。
🔹艾成
馬來西亞華裔歌手艾成，參加《超級偶像》第二季後在台灣闖出知名度，更在台灣發展相當順利，戲劇、節目主持都有他的身影，並與女星王瞳在2020年結婚。艾成也曾透露，自己遭憂鬱症病，曾有數次輕生的念頭，幸虧王瞳與身邊朋友照顧才得以好轉。不料2022年8月17日，艾成從新北市蘆洲的七樓住家墜樓當場身亡，享年40歲。
🔹歡歡
台灣女星歡歡(于佳卉)曾與憂憂（蔡雨倫）合組「憂歡派對」偶像團體，後續也轉往戲劇圈發展，有不少代表作品。2014年6月1日，歡歡被發現在台中北區的租屋住處輕生，享年43歲。弟弟于佳民當時也坦言，姐姐歡歡有憂鬱症，就醫服藥已3個月。
🔹江明學
有「翻唱王子」之名的江明學，在1989年翻唱陳淑樺的〈秋意上心頭〉大賣座，也在星馬以翻唱的〈萍聚〉走紅。不料中年後因唱片業蕭條星路不順，江明學轉往主持界發展。
2019年3月，江明學在臉書透露自己有服用安眠藥助眠的習慣，也透過服藥治療憂鬱症及躁鬱症。沒想到同年6月8日，江明學因欠繳房租多日，欲催繳房租的房東找不到江明學，房東在6月18日會同警方、消防隊前往江明學的租屋處破門，才發現江明學已經輕生身亡。
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