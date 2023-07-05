習近平曾警告蒲亭別在烏克蘭動用核武？克里姆林宮否認
英國《金融時報》今日報導，中國國家主席習近平，在今年3月初訪俄羅斯期間，當面警告俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不要在烏克蘭動用核武，對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitriy Peskov）否認這項說法，強調雙方已就當時的談話內容發表聯合聲明，其他報導都是子虛烏有。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，佩斯科夫被問到習近平是否曾當面警告蒲亭不要動用核武時，直接給予駁斥，強調雙方當時的談話內容都已見諸於聯合聲明，其他相關報導都是虛構的。
中國確實曾經在多個國際場合，出聲反對在俄烏戰爭中使用核武，表達了對於核危機的擔憂。但是同時，北京也與俄羅斯保持著堅定的夥伴關係，在瓦格納兵變之後，依舊給予莫斯科與蒲亭支持。
烏克蘭總統澤倫斯基的核心幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，中國對於俄羅斯核武威脅的立場很重要，而不少西方國家則是始終懷疑，中國在俄烏戰爭中能夠發揮多少促和的積極作用。
俄羅斯之前才將戰術核彈頭交給了白俄羅斯，北約組織痛批此舉危險且不負責任，不過俄羅斯與白俄都聲稱，不會動用核武。然而，核威脅在俄烏戰爭始終揮之不去，莫斯科與基輔互相指責對方可能把紮波羅熱核電站當作攻擊目標，國際原子能機構（IAEA）則表示會持續監測核電廠狀況。