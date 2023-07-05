快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟富尪偷吃嫩妹釀婚變！分居半年唱〈悲劇〉：離開是最好安排

▲李玟（右二）和加拿大富商Bruce（左二）結婚10多年，與前妻兩個女兒關係都不錯，未料近年爆出婚變，讓她非常心痛。（圖／翻攝自李玟IG）
▲李玟（右二）和加拿大富商Bruce（左二）結婚10多年，與前妻兩個女兒關係都不錯，未料近年爆出婚變，讓她非常心痛。（圖／翻攝自李玟IG）

記者江芷稜/綜合報導

曾登上奧斯卡舞台的天后李玟（Coco），今（5）日驚傳離世，二姊李思林（Nancy）在微博證實噩耗，透露妹妹這幾年為抑鬱症（憂鬱症）所苦才會想不開，外界揣測除了身體病痛外，與她結婚12年的加拿大富商Bruce（樂裕民）頻頻出軌，更讓Coco痛苦不堪，今年情人節她發行輕快舞曲，曲名竟是〈TRAGIC〉（悲劇），讓人聯想到天后的離開或許與感情受挫有關。

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▲李玟和加拿大富商結婚11年多，如今面臨離婚的局面。（圖／翻攝自李玟IG）
▲李玟和加拿大富商結婚12年，甜蜜生活不復見。（圖／翻攝自李玟IG）
▲李玟被閨密爆料老公偷吃3次，被抓包也直言不諱。（圖／翻攝自李玟微博）
▲李玟被閨密爆料老公偷吃3次，被抓包也直言不諱。（圖／翻攝自李玟微博）
當初已婚的Bruce主動追求李玟，即使多次被拒絕，他仍苦苦追求承諾離婚，經過多年愛情長跑，李玟才點頭共結連理，兩人2011年在香港舉辦世紀婚禮，現場眾星雲集。婚後她們感情相當甜蜜，經常曬出一起旅遊、慶生的溫馨畫面，李玟也將對方與前妻生的兩個女兒視如己出，一家人關係親密。

▲李玟PO出虛弱躺床照。（圖／翻攝自李玟IG）
▲李玟今年年初PO出虛弱躺床照。（圖／翻攝自李玟IG）
沒想到近年來爆出婚變，李玟閨密透露Bruce已經3度偷吃嫩妹，被抓包也毫不隱瞞，大方承認出軌，沒有認錯的意思，雙方已經分居半年，由於當初李玟是Bruce婚姻的第三者，兩位繼女不挺她，都選擇站在爸爸那邊，讓她感到身心俱疲，雙方恐怕將走向離婚一途，加上身體腳傷未癒，身心面臨重大考驗。

李玟2月西洋情人節推出新歌，輕快旋律的電音舞曲竟取名為〈TRAGIC〉（悲劇），讓人聯想到感情上的不如意，她在微博發文「離開是最好的安排，It's too late for 'I love you' s.」、「愛情走到這裡，一個詞：tragic」，似乎將心聲都宣洩在歌裡，歌迷都感受到她的心痛。她表示這首歌由真實的體悟和經歷而生，歷經逾半年的製作與打磨，充滿著對愛情的新體悟，希望能給在一段過期的愛情中掙扎的人，帶來離開的勇氣。

▲李玟婚變後高唱新歌《TRAGIC》，封面是失去顏色的玫瑰花。（圖／翻攝自李玟微博）
▲李玟婚變後高唱新歌《TRAGIC》，封面是失去顏色的玫瑰花。（圖／翻攝自李玟微博）
這首歌的歌詞寫得相當殘酷，「沒空去為你猜，我要離開，我就離開，只一點小意外，你的馬腳就露出來，托你的福，讓我領悟，讓我攤牌，燦爛星光不是用來徹夜等待」、「如果愛死去，就慶祝我活過來，You tragic」，讓歌迷感到心疼又難過，紛紛留言「姐姐要幸福，永遠支持你！」沒想到李玟最終無法走出人生關卡，留給歌迷無盡遺憾。

▲國際天后李玟曾登上奧斯卡舞台，是華人心中的驕傲。（圖／NOWnews社群中心製作）
▲國際天后李玟曾登上奧斯卡舞台，是華人心中的驕傲。（圖／NOWnews社群中心製作）
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