李玟富尪偷吃嫩妹釀婚變！分居半年唱〈悲劇〉：離開是最好安排

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沒想到近年來爆出婚變，李玟閨密透露Bruce已經3度偷吃嫩妹，被抓包也毫不隱瞞，大方承認出軌，沒有認錯的意思，雙方已經分居半年，由於當初李玟是Bruce婚姻的第三者，兩位繼女不挺她，都選擇站在爸爸那邊，讓她感到身心俱疲，雙方恐怕將走向離婚一途，加上身體腳傷未癒，身心面臨重大考驗。
李玟2月西洋情人節推出新歌，輕快旋律的電音舞曲竟取名為〈TRAGIC〉（悲劇），讓人聯想到感情上的不如意，她在微博發文「離開是最好的安排，It's too late for 'I love you' s.」、「愛情走到這裡，一個詞：tragic」，似乎將心聲都宣洩在歌裡，歌迷都感受到她的心痛。她表示這首歌由真實的體悟和經歷而生，歷經逾半年的製作與打磨，充滿著對愛情的新體悟，希望能給在一段過期的愛情中掙扎的人，帶來離開的勇氣。
這首歌的歌詞寫得相當殘酷，「沒空去為你猜，我要離開，我就離開，只一點小意外，你的馬腳就露出來，托你的福，讓我領悟，讓我攤牌，燦爛星光不是用來徹夜等待」、「如果愛死去，就慶祝我活過來，You tragic」，讓歌迷感到心疼又難過，紛紛留言「姐姐要幸福，永遠支持你！」沒想到李玟最終無法走出人生關卡，留給歌迷無盡遺憾。
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