李玟過世享年48歲！蔡依林哀悼：永遠記得燦爛笑容的妳

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李玟突如其來的死訊，震驚華語圈歌迷與藝人，上千名粉絲湧入李思林的臉書留言哀悼，鄧紫棋、蔡依林等人也發文，對於李玟的離去感到震驚與不捨。
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎
李玟二姐李思林臉書全文：
致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們
我們懷著極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息：CoCo於數年前不幸患上了憂鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。
2023年本應是CoCo出道30週年，29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。
作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！現在，我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這位老人家祈福同時也給我們時間和私人空間去療傷！
最後，再次感謝醫護人員全程盡心盡力的搶救及照顧。 同時希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願 - 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。
CoCo在世間儘管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！
Carol & Nancy 泣告
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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