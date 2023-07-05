48歲李玟逝世！鄧紫棋不捨：無法想像妳笑容背後藏多少痛
48歲歌壇天后李玟罹患憂鬱症尋短，今（5）日李玟姊姊Nancy證實悲訊：「CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。」與李玟合作過《刀馬旦》的鄧紫棋發文哀悼，直呼不敢相信。
記者羅凌筠/綜合報導
鄧紫棋發文：「我的天，我不敢相信，妳總是帶著甜美溫暖的微笑，妳總是充滿勇氣和魄力去面對一切風雨挑戰，我無法想像妳經歷了多少，無法想像妳笑容背後藏著多少的痛，我會一直想念妳CoCo李玟，Rest in peace.」李玟、鄧紫棋2020年在大陸綜藝節目《我們的歌》合作，重唱李玟經典歌曲《刀馬旦》，大小天后互飆歌喉，成為一大改編經典。
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎
※【NOWnews 今日新聞
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