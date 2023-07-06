李玟10大經典歌曲！第一張專輯曝光　還有往日情、暗示：聽到哭了

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總是給人開朗、樂觀印象的李玟，第一時間讓不少人腦中浮起〈Di Da Di〉、〈好心情〉旋律，分別是李玟第6、7張國語專輯，其中在1998年1月發行的《Di Da Di·暗示》，在台灣賣出高達85萬張，成為台灣唱片年度銷售第一，也是李玟銷量最高的專輯。
今夜，無論是不是粉絲，許多人都聽著李玟的歌曲緬懷。在KKBOX平台上，用戶最常點播的李玟10大歌曲，最熱門依序是嚴云農作詞的〈第九夜〉，以及〈斷了〉、〈Baby對不起〉、〈刀馬旦〉等經典歌曲，其中一首〈暗示〉更讓粉絲止不住淚水，網友哀傷表示：「我正在聽暗示，居然哭了」。
📌KKBOX李玟熱門歌曲
〈第九夜〉
〈斷了〉
〈Baby對不起〉
〈刀馬旦〉
〈往日情〉
〈有你就夠了〉
〈能不能〉
〈好心情〉
〈真想見到你〉
〈Di Da Di〉
〈暗示〉
〈過完冬季〉
〈我依然是你的情人〉
〈月光愛人〉
〈默默愛你〉
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：Bruce Rockowitz（樂裕民）
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：〈我依然是你的情人〉、〈往日情〉、〈好心情〉、〈Di Da Di〉、〈過完冬季〉
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：Bruce Rockowitz（樂裕民）
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：〈我依然是你的情人〉、〈往日情〉、〈好心情〉、〈Di Da Di〉、〈過完冬季〉
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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