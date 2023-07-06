快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

李玟10大經典歌曲！第一張專輯曝光　還有往日情、暗示：聽到哭了

▲李玟過世消息震驚各界，鐵粉曬出歷年專輯如數家珍，只能不斷聽著過去的經典歌曲緬懷。（圖／Eileen授權提供）
▲李玟過世消息震驚各界，鐵粉曬出歷年專輯如數家珍，只能不斷聽著過去的經典歌曲緬懷。（圖／Eileen授權提供）

記者黃韻文/綜合報導

CoCo李玟近年頻傳與加拿大籍富商老公Bruce離婚，今年2月才爆出身上掛引流袋、暴瘦至42公斤的消息。沒想到5日傳噩耗，李玟二姊李思林在微博、臉書發出聲明，李玟稍早已在醫院過世，享年48歲。

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李玟過世消息震驚各界，身為六七年級生的共同回憶，縱貫老中青的一代天后，突然逝世讓眾人都無法接受，鐵粉曬出歷年來每張專輯如數家珍，如今只能重複聽著經典歌曲淚崩。李玟在1994年6月發表第一張國語專輯《愛就要趁現在》，主打歌〈我依然是你的情人〉傳唱至今，成爲李玟的出道作。

總是給人開朗、樂觀印象的李玟，第一時間讓不少人腦中浮起〈Di Da Di〉、〈好心情〉旋律，分別是李玟第6、7張國語專輯，其中在1998年1月發行的《Di Da Di·暗示》，在台灣賣出高達85萬張，成為台灣唱片年度銷售第一，也是李玟銷量最高的專輯。

今夜，無論是不是粉絲，許多人都聽著李玟的歌曲緬懷。在KKBOX平台上，用戶最常點播的李玟10大歌曲，最熱門依序是嚴云農作詞的〈第九夜〉，以及〈斷了〉、〈Baby對不起〉、〈刀馬旦〉等經典歌曲，其中一首〈暗示〉更讓粉絲止不住淚水，網友哀傷表示：「我正在聽暗示，居然哭了」。

📌KKBOX李玟熱門歌曲
第九夜
斷了
Baby對不起
刀馬旦
往日情
有你就夠了
能不能
好心情
真想見到你
Di Da Di
暗示
過完冬季
我依然是你的情人
月光愛人
默默愛你

▲李玟曾經站上奧斯卡舞台獻唱。（圖／NOWnews新聞中心）
▲李玟曾經站上奧斯卡舞台獻唱。（圖／NOWnews新聞中心）
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：Bruce Rockowitz（樂裕民）
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：〈我依然是你的情人〉、〈往日情〉、〈好心情〉、〈Di Da Di〉、〈過完冬季〉
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎

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