李玟10大經典歌曲！第一張專輯曝光　還有往日情、暗示：聽到哭了

▲李玟曾經站上奧斯卡舞台獻唱。（圖／NOWnews新聞中心）

本名：李美林生日：1975年1月17日出生地：香港配偶：Bruce Rockowitz（樂裕民）出道：1994年《愛就要趁現在》代表作：〈我依然是你的情人〉、〈往日情〉、〈好心情〉、〈Di Da Di〉、〈過完冬季〉成就：首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎