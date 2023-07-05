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李玟輕生離世！「微笑憂鬱症」13題中6要注意　親友3動作及時救援

▲48歲李玟不敵憂鬱症病魔在家中輕生，搶救3天後仍不幸離世。精神科醫師提醒，最後一篇貼文曝光。（圖／翻攝李玟微博）
▲48歲李玟不敵憂鬱症病魔在家中輕生，搶救3天後仍不幸離世。精神科醫師提醒，最後一篇貼文曝光。（圖／翻攝李玟微博）

記者徐銘穗/綜合報導

藝人李玟二姊李思林（Nancy Lee）5日晚間在臉書證實，李玟長時間與抑鬱症（憂鬱症）病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，2日在家中輕生，送院後仍不幸在5日離世。不過李玟生前一段語音訊息流出，短短40秒的內容充滿正能量，難以想像她正飽受憂鬱症所苦。對此，精神科醫師指出，外表看似活潑開朗的人可能是「微笑憂鬱症」患者，測試量表13項指標中如果符合6項，建議尋求專業醫療團隊協助。

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台灣憂鬱症防治協會曾指出，憂鬱症患者有15%會死於自殺，自殺死亡者生前達憂鬱症診斷者高達87%。內湖身心精神科診所表示，微笑憂鬱症（Smiling Depression）又被稱為高功能憂鬱症（High Functioning Depression），被視為一種非典型的憂鬱症。微笑憂鬱症的人有更高的自殘與自殺機率，而且通常因為難以診斷而無法得到良好的治療。

▲微笑憂鬱症的人有更高的自殘與自殺機率，而且通常因為難以診斷而無法得到良好的治療。（示意圖／翻攝臉書）
▲微笑憂鬱症的人有更高的自殘與自殺機率，而且通常因為難以診斷而無法得到良好的治療。（示意圖／翻攝臉書）
微笑憂鬱症可能的成因有生活發生劇變，如離婚、親友離世；社會文化背景如「男兒有淚不輕彈」，可能導致患者在承受憂鬱症折磨的同時，卻偽裝成自己很好的樣子；社群媒體部分，可能是網上美好形象與現實的落差，以及自我期望過高，為不辜負他人期望，壓抑負面感受等。

內湖身心精神科診所分享，Pulse TMS推出的微笑憂鬱症評估量表，一共13題，約在2分鐘內作答完畢。如果13題中，你有6題以上答案為「是」，建議要找專業醫療人員或是心理師談談。

1、你是否感覺需要假裝一切正常才能度過一天？
2、你是否經常隱藏自己的感受，並裝作一切都好以讓其他人放心？
3、當你過得比較愉快時，和其他人相比你是否感覺這是一個正常的日子？
4、你是否注意到自己的食慾有所改變？
5、你的正常睡眠習慣或時間表有任何改變嗎？
6、最近你是否注意到自己愈來愈多憤世嫉俗的想法？
7、你是否難以回想起自己曾有過超過幾個小時的快樂時光？
8、你是否注意到自己在早上起床或整天都有不同的感受？
9、你是否因為家庭和/或工作中的壓力而感到不堪負荷？
10、你是否花更多時間獨處而不是和你的親人在一起？
11、當出現問題時，你是否感到內疚？
12、你是否注意到自己情緒波動增加了？
13、你是否患有無法解釋的症狀？

▲當親人出現以上3自殺徵兆時，要提高警覺。（圖／衛福部心理健康司提供）
▲當親人出現以上3自殺徵兆時，要提高警覺。（圖／衛福部心理健康司提供）
一般民眾如何幫助有自殺傾向的親友或家人，避免發生憾事？衛福部心理健康司建議採取「一問、二應、三轉介」原則，在親友最需要關心時，給予適度鼓勵與協助：

一問：主動詢問，讓親友感受關心。如最近是否感到不悅？會不會有想不開念頭？是否覺得自己活著沒意義、沒價值、也沒有人在乎？

二應：耐心傾聽，讓親友知道自已不孤單。

三轉介：如為重要親友，應持續給予支持與關懷。另外，可撥打安心專線「1925」，提供24小時免付費心理諮詢服務；各縣市的心衛中心亦有提供免費心理諮商服務，民眾可多加利用。

衛福部心理健康司呼籲，個人的憂鬱情緒到達某種程度，呈現出明顯的無助與絕望感時，最容易產生自殺行為。呼籲一發現有任何精神疾病，千萬不要諱疾忌醫，及時尋求精神科醫師或諮商心理師協助，都能幫助改善身心狀況，降低絕望念頭與自殺行為的發生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

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