李玟辭世！柯震東、艾怡良、許瑋甯哀悼 小S：不會忘記妳的笑容
美籍華語流行女歌手李玟，今（5）日晚間逝世，享年48歲，姊姊李思林已經證實噩耗。李玟生前演唱過多首經典歌曲〈Di Da Di〉、〈月光愛人〉、〈第九夜〉、〈刀馬旦〉等曲，深受演藝圈後輩崇拜，如今過世消息傳出，台灣藝人小S、柯震東、艾怡良、許瑋甯也都發文哀悼。
記者黃雅琪/綜合報導
天后李玟不幸離世，許多藝人得知消息後也都驚訝不已；知名主持人小S（徐熙娣）在IG悼念：「我永遠不會忘記妳的笑容、歌聲、舞蹈！妳是最謙虛的天才！」許瑋甯在IG發出限時動態，寫下：「R.I.P Love you always 謝謝天使來過人間。」
柯震東則是發出全黑畫面限時動態，留下驚訝的話語：「WT⋯⋯」；近日在金曲獎頒錯獎的歌手艾怡良，同樣發表全黑畫面限時動態，僅留下「雙手合十」的符號，祝福李玟離苦得樂，擺脫抑鬱症（憂鬱症）的痛苦。
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎
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