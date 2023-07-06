山下智久發現「嘉義山下智久」冒牌貨！ 本尊親自向山寨版喊話了

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《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》是改編自韓國人氣漫畫家NASTY CAT的作品《See Hear Love》，並由韓國導演李宰漢執導；李宰漢日前透露，因為山下智久很真摯，所以幫他取綽號為「山真摯」，山下智久對此大笑表示：「謝謝！」
除了聊電影，記者透露台灣有很多男性粉絲會以山下智久為榜樣，並自稱是「某某地山下智久」，問及「正版山下智久」對「盜版山下智久」有什麼話要說？他頻頻謙虛表示：「沒有沒有沒有！」此時有一位男性記者對他高喊：「我是台北山下智久！」舉動讓山下智久笑開懷，他表示：「我覺得沒有比這更光榮的事情了，在台灣很多男生都很支持我，雖然不好意思，但我會更加努力，帶給大家更好的作品。」新木優子就說：「昨天（6月25日）參加見面會時，我看到很多男生粉絲看到山下後，眼睛都變成愛心的形狀，現在聽到這麼多的稱讚，我心中的謎團終於解開！」
新木優子也認為山下智久「無時無刻都很帥」，她就提到電影其中的片段，有一幕是山下智久飾演的泉本真治，為了保護愛人喜歡的漫畫作品，便與出版社總編輯起爭執，新木優子封那橋段是山下智久「最帥的瞬間」。
訪問最後，山下智久提到看見許多台灣粉絲到機場接他，讓他更想要來台灣舉辦演唱會，「我很想要來台灣開唱！我會更努力促成這樣的機會來跟大家見面」。
電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》故事講述對作品總是全力以赴，以漫畫為職業的泉本真治（山下智久 飾），真治某天得知自己的作品即將被改編成電影的好消息，與助手中村沙織（山本舞香 飾）都感到欣喜萬分。沒想到得來不易的快樂卻稍縱即逝，真治突然病倒，漸漸失去視力；除了好不容易步入正軌的連載漫畫被迫停止，也無法再照顧年邁的祖母，眼前一片黑暗的真治被孤獨和恐懼打敗，甚至考慮從陽台一躍而下。此時，真治的漫畫忠實粉絲、耳朵失聰的相田響（新木優子 飾）拯救了他。於是，「看不到」的漫畫家與「聽不到」的女孩，展開了不可思議的同居生活。電影7月7日在台上映。
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