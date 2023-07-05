美國國慶日假期不安寧！大規模槍擊案不斷 累計已15死94傷
美國在慶祝國慶日的同時，各地大規模槍擊案不斷，華盛頓、費城、德州、佛羅里達、印第安納州等地都傳出槍響，本應是舉國歡騰的國慶假期，卻被氾濫的槍枝暴力籠罩，光是在國慶假期發生的大規模槍擊案就已累計造成15人死亡、94人受傷，美國總統拜登（Joe Biden）也再次發聲明呼籲採取更嚴格的槍枝管制措施。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，美國從上週五開始進入國慶長週末的假期，而從上週末到7月4日國慶日當天，在美國各地已經發生了16起大規模槍擊案，造成15人死亡、94人受傷。根據槍枝暴力檔案館的定義，受害者在4人以上的槍擊案屬於大規模槍擊案，換句話說，若把所有槍擊案加在一起，傷亡數字更將遠遠超過15死94傷。
據統計，美國在7月4日國慶日當天發生槍擊案的頻率遠高過平日，是一年中最容易發生槍擊案的一天，排名第二的則是7月5日，因為通常人們會在國慶假期中聚會到深夜。一旦人群聚集在一起，就很容易因為細故引發不滿或爭執，加上7月的炎熱氣候與假期常見的酒精飲料，在槍枝管制無比寬鬆的美國，這便成為一件件死亡槍擊案的導火線。
槍枝暴力研究聯盟（Rockefeller Institute of Government Regional Gun Violence Research Consortium）的執行長席爾德克勞特（Jaclyn Schildkraut）表示，管制槍枝暴力的困難在於，人們永遠都覺得這些悲劇不會發生在自己身上，無論槍擊案如何重複發生，人們仍覺得這是其他人的問題，而不是全社會所有人都必須面對的問題。