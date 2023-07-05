名人追思李玟！吳慷仁「在我們心中長存」　舒淇：願天堂沒有苦痛

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舒淇發文：「願天堂沒有苦痛。」張清芳說：「妳永遠是最棒的，李玟（CoCo），希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬。」郁方說：「天啊，太傷心了，簡直不敢相信！李玟是我們的青春啊！以前在《綜藝大哥大》，我還有模仿過她，腦海裡依稀是她從國外回來健美活潑的個性，祝願她一路好走。」
王心凌發文：「謝謝妳，帶給我們那麼多美好的音樂和難忘回憶。」林柏宏說：「What a legend.」楊丞琳發文：「我的第一個偶像，我的榜樣，總是熱情正向地面對觀眾，總是用溫暖鼓勵對待後輩，真的真的很心疼，只願妳不再痛苦，妳永遠活在大家的心中，R.I.P Coco.」
陶喆表示：「出道之前就耳聞這位能歌能舞，具有強大舞台魅力的女歌手。她身上聚集了許多diva的特質和氣場。她就是李玟Coco Lee.當時，剛認識她的時候，我還記得她很親切地跟我說，you can also call me Ferren.我那個時候還在想，小天后竟然好nice，平易近人。那就是我心中的Coco，今天得知她離世的消息，心情擋不住的難過，We will miss and always remember you.」
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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