快訊／李玟突離世！享年48歲　親姊悲痛發文證實

獨／李安震驚李玟辭世　憶她在奧斯卡舞台豪語「我要拚命唱」

▲《臥虎藏龍》李玟（左）與楊紫瓊一起征戰奧斯卡舞台。（圖／翻攝李玟微博）
▲《臥虎藏龍》李玟（左）與楊紫瓊一起征戰奧斯卡舞台。（圖／翻攝李玟微博）

記者羅凌筠/台北報導

48歲歌手李玟憂鬱症纏身，2日輕生送醫，5日不治。李玟縱橫歌壇29年，曾以《臥虎藏龍》主題曲《月光愛人 A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡「最佳原創歌曲獎」，也是首位站上奧斯卡頒獎典禮演唱的華人，《臥虎藏龍》導演李安對李玟逝世非常震驚。

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▲李安擔任兩任、4年的金馬主席，明年初將正式卸任。（圖／NOWnews影像中心）
▲李安追憶李玟上奧斯卡舞台豪語「拚命唱」。（圖／NOWnews影像中心）
李安表示：「聽聞李玟的消息非常震驚，印象中她是那麼一位開朗可愛的人，回憶跟她錄製《臥虎藏龍》中英文片尾歌時，一切是那麼令人愉悅。臨上奧斯卡頒獎典禮前，她說，『我是第一個上奧斯卡唱歌的亞洲人，一定要拚命的唱』，懷念她。」

▲李玟曾經站上奧斯卡舞台獻唱。（圖／NOWnews新聞中心）
▲李玟曾經站上奧斯卡舞台獻唱。（圖／NOWnews新聞中心）
李玟小檔案（48歲）
本名：李美林
生日：1975年1月17日
出生地：香港
配偶：樂裕民
出道：1994年《愛就要趁現在》
代表作：《我依然是你的情人》、《往日情》、《好心情》、《Di Da Di》、《過完冬季》
成就：
首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱的華語歌手
《DiDaDi》榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶
以《A Love Before Time》入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎

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